Heidi Horten Collection: Vorschau auf "LOOK"

Ab 21. Oktober zeigt die große Herbstausstellung Frauenbildnisse im Dialog mit Haute Couture

Wien (OTS) - Die Eröffnungsausstellung OPEN („ein MUST für alle Liebhaber*innen moderner und zeitgenössischer Kunst") geht mit einem vielfältigen Sonderprogramm und einem Konzert an der von Constantin Luser geschaffenen Klangskulptur Vibrosauria in die letzte Woche. Bis zum 2. Oktober ist die außergewöhnliche, lichte Architektur, gestaltet von the next ENTERprise Architects, noch im Einklang mit zeitgenössischer Kunst aus den Themenbereichen Licht, Tier/Mensch und Sprache zu erleben. Nach einer knapp dreiwöchigen Umbauzeit eröffnet am 21. Oktober die große Herbstausstellung LOOK.

Die Ausstellung ist eine Hommage an die Museumsgründerin Heidi Goëss-Horten, an ihren Stil und ihre Leidenschaften. Sie verbindet einen Schwerpunkt der Sammlung – das Bild der Frau und der Blick auf Frauen – mit dem Thema Mode. So ist diese erste Themenausstellung im neuen Museum auch eine sehr persönliche Präsentation, bei der Gemälde, Skulpturen und Objekte zueinander in Beziehung gesetzt werden.

Mit Werken u.a. von Francis Bacon, Jean Dubuffet, Lyonel Feininger, Henri Matisse, Pablo Picasso, Niki de Saint Phalle, Andy Warhol, in Bezug gesetzt mit zeitgenössischen Positionen.

Daneben präsentiert die Ausstellung Haute-Couture-Kleider von Dior bis Givenchy, die sich Heidi Goëss-Horten exklusiv schneidern ließ. LOOK ist zwar keine „Modeausstellung“, dennoch gehen Kunst und Mode auch durch das Mitwirken des Modedesigners Arthur Arbesser eine neue Beziehung ein.

Presstermine finden am 20. Oktober 2022 nach Vereinbarung statt. Wir bitten um Anmeldung unter presse @ hortencollection.com

­­

Alle Termine bis zum Ausstellungsende von OPEN:

Artist Talk mit Andreas Duscha: DO, 29.09., 18 Uhr; Eintritt frei

Vibrosauria in Concert: FR, 30.09., 18 Uhr; kostenlos mit gültigem Eintrittsticket

Director’s Talk mit Markus Schinwald: SO, 2.10., 11 Uhr; kostenlos mit gültigem Eintrittsticket

­­

Pressebilder und weiterführende Informationen stehen unter folgendem Link zum Download bereit: www.hortencollection.com/presse

Login: press

PW: mEmE_ZuSy_Easy

Rückfragen & Kontakt:

Pia Sääf, Presse und Kommunikation

M: presse @ hortencollection.com

T: 0043 664 8454084