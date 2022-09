Einladung zum Hintergrundgespräch: 25 Experten-Forderungen für eine bessere Versorgung chronischer Depression in Österreich

Präsentation des Forderungskatalogs für eine bessere Versorgung chronischer Depression in Österreich und der volkswirtschaftlichen Auswirkungen von TRD.

Wien (OTS) - Die gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Konsequenzen der „verborgenen Volkskrankheit“ Depression sind enorm. Depression zählt zu den häufigsten chronischen Erkrankungen in Österreich: Laut der Österreichischen Gesundheitsbefragung 2019 gaben 5,7 Prozent der Männer und 9,2 Prozent der Frauen an, dass sie innerhalb der letzten zwölf Monate unter Depressionen litten (1). Dadurch entstehen jährliche Kosten für den Staatshaushalt, die der Wertschöpfung des gesamten Einzelhandels entsprechen und weit über vier Prozent des BIP ausmachen (2).

Wie stellt sich die Art und Höhe der jährlichen Kosten und Folgekosten chronischer Depression dar? Wo gibt es Problemfelder in der Versorgung, die adressiert werden müssen? Wie kann die Versorgung der Patient:innen verbessert und Versorgungssicherheit nachhaltig gewährleistet werden? An welchen Schrauben muss das Gesundheitssystem drehen, um eine integrierte wohnortnahe Versorgung, eine ausreichende Anzahl an Behandler:innen, eine bessere Einbindung der Peer-Arbeiter:innen sowie eine bessere Teilhabe Betroffener am Arbeitsmarkt erreichen zu können? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, haben über 20 namhafte Expert:innen aus den Bereichen Psychiatrie, Psychologie, Public Health, Patient:innenvertretung, Sozialversicherung und gesetzliche Interessenvertretung im Rahmen des „Janssen Mental Health Forums“ im Juni 2022 Verbesserungspotenziale diskutiert und 25 Forderungen erarbeitet.

Wir möchten Ihnen gerne diesen Forderungskatalog für eine bessere Versorgung chronischer Depression in Österreich sowie die Kernergebnisse des Economica Reports „Volkswirtschaftliche Auswirkungen der therapieresistenten Depression“ präsentieren und laden Sie herzlich zu unserem Mediengespräch ein.

Zeit: Montag, 03.10.2022, Start um 10.00 Uhr

Ort: APA Pressezentrum, 1060 Wien, Laimgrubengasse 10

Ihre Gesprächspartner:innen (in alphabetischer Reihenfolge):

Univ.-Prof. Dr. Christian Helmenstein , Chefökonom der österreichischen Industriellenvereinigung (IV) und Geschäftsführer des Economica Instituts für Wirtschaftsforschung

, Chefökonom der österreichischen Industriellenvereinigung (IV) und Geschäftsführer des Economica Instituts für Wirtschaftsforschung Mag. Alexander Müller-Vonderlind , Director Market Access & External Affairs Janssen Austria

, Director Market Access & External Affairs Janssen Austria Univ.-Prof. Dr. Michael Musalek , Professor für Allgemeine Psychiatrie an der Sigmund Freud Privat-Universität Wien

, Professor für Allgemeine Psychiatrie an der Sigmund Freud Privat-Universität Wien Dr. Matthias Paar, Medical Lead Neuroscience & Pulmonary Hypertension Janssen Austria

Medical Lead Neuroscience & Pulmonary Hypertension Janssen Austria Prim.a Dr.in Christa Rados , Vorständin der Abteilung für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin am LKH Villach

, Vorständin der Abteilung für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin am LKH Villach DI.in Michaela Wambacher, Vorsitzende Achterbahn Steiermark – Unabhängige Peerbewegung für psychische Gesundheit und des Dachverbandes IDEE Austria, der unabhängigen Interessenvereinigung der Erfahrungsexpert:innen für psychische Gesundheit



Dr. Martin Gleitsmann, Senior Fellow am Economica Institut für Wirtschaftsforschung und Unternehmensberater, wird als Co-Autor der Analyse „Volkswirtschaftliche Auswirkungen der therapieresistenten Depression“ für Detailfragen ebenfalls zur Verfügung stehen.

Quellen:

(1) Bundesministerium Soziales, Gesundheit, Pflege, Konsumentenschutz. Österreichische Gesundheitsbefragung 2019, September 2020

(2) Helmenstein C et al. Volkswirtschaftliche Auswirkungen der therapieresistenten Depression (Hrsg. von Economica); Aug. 2022 (Data on file)

