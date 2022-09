Huawei: Gemeinsam Wissen wachsen lassen

Bewerbungsstart für das begehrte „Seeds for the Future“-Studierendenprogramm. In diesem Jahr als neuster Partner mit im Programm dabei ist die Universität Klagenfurt.

Wien/Klagenfurt (OTS) - Das internationale Programm „Seeds for the Future“ von Huawei geht auch 2022 mit brandneuen Kursen in die mittlerweile achte Runde. Huawei Austria lädt Studierende aus ganz Österreich dazu ein, sich bis 31. Oktober 2022 für „Seeds for the Future“ zu bewerben. Dieses Jahr erwartet die Gewinner:innen ein vielfältiges Hybrid-Programm, bei dem interkultureller sowie Wissensaustausch im Zentrum stehen. Am 11. November haben die Teilnehmer:innen die Möglichkeit, beim Kick-Off Event in Wien dabei zu sein. Geladen sind alle österreichischen Teilnehmer:innen sowie die Teilnehmer:innen aus der CEE & Nordic Region: Finnland, Island, Norwegen und Schweden.

„ Die Idee von Seeds for the Future ist, jungen Menschen aus der ganzen Welt Einblicke in ein globales Hightech-Unternehmen zu geben, ihnen Fachwissen, aber auch interkulturelle Kompetenzen zu vermitteln “, so Harvey Zhang, CEO Huawei Technologies Austria. „ Wir freuen uns darüber, dass wir dieses Jahr wieder vermehrt den Fokus auf persönliches Networking legen können und die Studierenden bei uns in Wien willkommen heißen dürfen! “

Seeds for the Future 2022: In Wien und ganz Österreich

Auf die diesjährigen Gewinner:innen wartet von 11. bis 21. November ein vielfältiges Hybrid-Programm. Bei einem gemeinsamen Event in Wien haben die Studierenden die Chance, die anderen Teilnehmer:innen aus Österreich persönlich kennenzulernen. Außerdem wird eine österreichische Expertin für Sinologie Einblick in die chinesische Geschichte, die Kultur und das Land geben. Am Tag darauf ist geplant, den Teilnehmenden einen ersten Einblick in die Mobilfunkzukunft zu gewähren: gemeinsam mit einem Experten von Huawei wird eine 5G Basisstation besucht. Zudem besuchen die Teilnehmer:innen gemeinsam den Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel und erfahren dort mehr über das erste Huawei TECH4ALL Projekt in Österreich. In der darauffolgenden Woche haben die Studierenden die Möglichkeit, die vielseitigen Kurse zu Technologie und Zukunftstrends online zu besuchen – ganz unabhängig von ihrem Wohnort.

„ Ich denke es wird immer entscheidender, sowohl beruflich als auch privat stets am neuesten Stand der Technik zu sein. Besonders als junge Frau ist es mir ein Anliegen, dass alle gleichermaßen von der Digitalisierung profitieren. ‚Seeds for the Future‘ hat uns gezeigt, wie man innovative Technologien nutzen kann, um eine chancengleiche Zukunft zu gestalten. Ich kann nur jeder und jedem nahelegen: Nutzt die Chance und seid dieses Jahr dabei !“, so Laura Feldbauer, Teilnehmerin bei „Seeds for the Future“ 2021.

Neue Partneruniversität in Kärnten

Bis 31. Oktober 2022 können sich Studierende mit Wohnsitz in Österreich für das Programm bewerben. Mit der Universität Klagenfurt kommt in diesem Jahr eine gänzlich neue Partneruniversität dazu. „ Wir freuen uns, ab 2022 ein Teil des erfolgreichen Studierendenprogramms ‚Seeds for the Future‘ zu sein und unseren Studierenden spannende Einblicke in die Welt eines der größten Technologieunternehmen weltweit zu ermöglichen. Wir drücken allen Bewerber:innen ganz fest die Daumen, denn jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer kann dabei viel Neues lernen ,“ sagt Vizerektorin Doris Hattenberger von der Universität Klagenfurt. Auch der Klagenfurter Bürgermeister, Christian Scheider zeigt sich begeistert von der Teilnahme der ersten Universität aus Kärnten „ Ich gratuliere Frau Christina Obmann, Studentin der Universität Klagenfurt, sehr herzlich zum Fixplatz im Huawei Seeds for the Future Programm und wünsche ihr viel Erfolg. Als Bürgermeister der Landeshauptstadt Klagenfurt freut es mich sehr, dass internationale Unternehmen den heimischen IT-Nachwuchs fördern und derartige Chancen bieten. “

Mit einem kurzen Video oder einem schriftlichen Essay zum Thema „Technologie & Bildung“, einem Lebenslauf und der Studienbestätigung kann die Bewerbung noch bis Ende Oktober an seeds@huawei-university.com gesendet werden. Die sieben Partneruniversitäten (TU Graz, TU Wien, Universität Wien – Fakultät für Informatik, FH Oberösterreich, FH St. Pölten, FH Joanneum sowie die Universität Klagenfurt) haben außerdem die Möglichkeit, ein:e Student:in mit herausragenden Leistungen direkt zur Teilnahme zu nominieren. Alle Details zum Wettbewerb und der Bewerbung sind unter www.huawei-university.com verfügbar.

Huawei University: Bildungsinitiativen für Österreichs Tech-Nachwuchs

„Seeds for the Future“ ist Teil einer langfristigen Bildungsinitiative von Huawei Österreich, die unter dem Namen „Huawei University“ mehrere Programme für Studierende und Schüler:innen umfasst. So investiert das Technologieunternehmen in Kooperation mit dem Bildungsministerium in heimische Forschungs- und Bildungsprojekte, finanziert im Rahmen des „Huawei Stipendiums“ jährlich drei Studierenden einen Wohnplatz in einem ÖJAB-Heim und half in Zusammenarbeit mit der TU Wien sozial benachteiligten jungen Menschen. Außerdem bietet Huawei in Kooperation mit der TU Wien und der TU Graz ein Stipendium an, mit welchem die Bildung des österreichischen IT-Nachwuchs gefördert wird.

