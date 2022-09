Die „Soko Donau“ ermittelt im neuen Fall „Verloschen“

Außerdem am 27. September in ORF 1: Für die „Soko Kitzbühel“ führt „Kein Weg zurück“

Wien (OTS) - Längst „Verloschen“ schien das Feuer bei den Ermittlungen in einem Jahre zurückliegenden Fall – bis der damals Verurteilte entlassen und am Dienstag, dem 27. September 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 keine Geringere als die „Soko Donau“-Chefin selbst entführt wird. „Kein Weg zurück“ führt zurück, wenn die „Soko Kitzbühel“ um 21.05 Uhr auf einem Campingplatz auf geheimer Mission ist.

Mehr zu den Folgeninhalten

„Soko Donau – Verloschen“ (Dienstag, 27. September, 20.15 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Andreas Kiendl, Martin Gruber, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel und Helmut Bohatsch sowie Martin Leutgeb in einer Episodenrolle; Regie: Katharina Heigl

Auf dem Weg in die Wache wird „Soko“-Chefin Wolf (Brigitte Kren) entführt. Zeugen haben gesehen, wie sie in einen Kleinlaster gestoßen wurde. Ihr Team ist in höchster Alarmbereitschaft und wird auch bald fündig: Vor 15 Jahren wurde der Entführer wegen des Mordes an seiner Ehefrau verurteilt, nun ist er entlassen worden. Er verlangt nun eine öffentliche Klarstellung seiner Unschuld, hat doch Wolf damals zu seiner Verurteilung maßgeblich beigetragen. Der alte Fall wird aufgemacht, neue Beweise kommen zutage. Es gibt eine Tote, und es zeigt sich, dass der Fall viel komplexer ist, als er scheint.

„Soko Donau“ (im ZDF: „Soko Wien“) ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und Filmcommision Graz.

„Soko Kitzbühel – Kein Weg zurück“ (Dienstag, 27. September, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Andrea L’Arronge, Heinz Marecek und Veronika Polly sowie Roland Silbernagl in einer Episodenrolle; Regie: Gerald Liegel

Der flüchtige Bankräuber Heiner Preetz taucht auf einem Campingplatz unter, wird kurz nach seiner Ankunft erschossen und seine Leiche danach verbrannt. Gleichzeitig mit Preetz erreichte der Ex-Polizist Dieter Kovacs (Jürgen Rißmann) den Campingplatz, auch eine vorerst unauffällige Frau inklusive Kind halten sich dort auf. Kroisleitner (Ferry Öllinger) und Hannes (Heinz Marecek) werden daraufhin von Lukas (Jakob Seeböck) und Nina (Julia Cencig) beauftragt, sich als Campingurlauber auszugeben, um eine rustikale Observation zu starten.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

Alle Staffeln von „Soko Kitzbühel“ und „Soko Donau“ gibt es zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at