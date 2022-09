500 Euro Klimabonus spenden und damit wirkungsvoll helfen

Treffsicherheit erhöhen: Dachverband der Spendenorganisationen empfiehlt, den Klimabonus für lebenswichtige NPO-Projekte weiterzugeben.

Die Zahl der armutsgefährdeten Menschen steigt, immer mehr Personen benötigen Hilfe von gemeinnützigen Einrichtungen. Gleichzeitig geraten wichtige NPO-Projekte – von der Kindernothilfe bis hin zu Notschlafstellen für den Winter – durch die Rekordinflation massiv unter Druck. Günther Lutschinger, Geschäftsführer Fundraising Verband Austria 1/3

Der Klimabonus wird an alle in Österreich lebenden Menschen ausbezahlt, doch nicht alle sind auf diese finanzielle Hilfeleistung angewiesen. Jene Menschen, die den Bonus nicht dringend brauchen, rufen wir daher auf, diesen an Bedürftige weiterzugeben. So kann treffsicher und schnell geholfen werden, dort wo dringender Unterstützungsbedarf besteht. Günther Lutschinger, Geschäftsführer Fundraising Verband Austria 2/3

Die Aktion ‚Klimabonus spenden‘ bietet dem wohlhabendsten Teil der Gesellschaft eine tolle Gelegenheit, sich einfach und unkompliziert für das Gemeinwohl zu engagieren, und damit Not zu lindern. Günther Lutschinger, Geschäftsführer Fundraising Verband Austria 3/3

Wien (OTS) - Wer schnell hilft, hilft doppelt – nach diesem Motto hat die Bundesregierung den Klimabonus für 8,6 Mio. Menschen in Österreich bereitgestellt. Die Treffsicherheit blieb dabei allerdings auf der Strecke. Viele Empfänger brauchen diese Hilfe eigentlich nicht, während andere darauf angewiesen sind, um Lebenshaltungskosten weiter bewältigen zu können. Die Aktion „Klimabonus spenden“ bietet die ideale Gelegenheit, die soziale Treffsicherheit zu erhöhen und Solidarität zu beweisen.



In der Ukraine-Nothilfe, aber auch in sämtlichen anderen gemeinnützigen Bereichen, in denen Österreichs NPOs Not lindern, werden Spenden angesichts der Teuerung dringender denn je benötigt. „ Die Zahl der armutsgefährdeten Menschen steigt, immer mehr Personen benötigen Hilfe von gemeinnützigen Einrichtungen. Gleichzeitig geraten wichtige NPO-Projekte – von der Kindernothilfe bis hin zu Notschlafstellen für den Winter – durch die Rekordinflation massiv unter Druck. “, gibt Günther Lutschinger, Geschäftsführer Fundraising Verband Austria, Einblick in die Situation. „ Der Klimabonus wird an alle in Österreich lebenden Menschen ausbezahlt, doch nicht alle sind auf diese finanzielle Hilfeleistung angewiesen. Jene Menschen, die den Bonus nicht dringend brauchen, rufen wir daher auf, diesen an Bedürftige weiterzugeben. So kann treffsicher und schnell geholfen werden, dort wo dringender Unterstützungsbedarf besteht. “

Solidarität unter Vermögenden gefragt

Rund 350.000 Menschen in Österreich verfügen je über 1 Mio. Euro an Vermögen. Zwar trifft die Teuerung alle, doch die 14,7% der Bevölkerung (1.292.000 Menschen) die armutsgefährdet sind, trifft sie besonders hart. Allein der gespendete Klimabonus der vermögendsten Personen hierzulande würde 173 Mio. Euro an zusätzlichen Spenden bedeuten – Mittel, die zur Milderung von Leid dringend benötigt werden. Seit der vergangenen Woche melden sich bei Österreichs gemeinnützigen Organisationen bereits immer mehr Menschen, die ihren Klimabonus spenden möchten, betont Günther Lutschinger: „ Die Aktion ‚Klimabonus spenden‘ bietet dem wohlhabendsten Teil der Gesellschaft eine tolle Gelegenheit, sich einfach und unkompliziert für das Gemeinwohl zu engagieren, und damit Not zu lindern. “

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Andreas Anker, Presse Fundraising Verband, T: 0676/4214706, E: presse @ fundraising.at