Gaál/Arapovic: Die Hauskunft gibt noch mehr Auskunft: Startschuss für neues Service-Center für kostenlose Sanierungsberatung

„Sanierungsreise“ startet in der Hauskunft: Mehr Platz und kostenlose Beratung für noch mehr Wiener*innen

Wien (OTS) - Startschuss für das neue Hauskunft-Lokal: Der neue Standort bietet mehr Platz und mehr Mitarbeiter*innen für die Beratung aller Wiener*innen, die sanieren wollen.

„Sanieren ist ein Zukunftsthema. Das Angebot der Hauskunft wird derzeit stark nachgefragt. Das zeigt, wie wichtig diese Anlaufstelle ist – für alle, die in Wien Häuser sanieren wollen. Ab sofort gibt die Hauskunft noch mehr Auskunft. Am neuen Standort gibt es mehr Platz und das Team der Sanierungs-Expert*innen soll erweitert werden. Damit bieten wir ab sofort noch mehr Wienerinnen und Wienern die Möglichkeit, sich mit einem kostenlosen Rundum-Service unbürokratisch in allen Fragen rund um das Thema Sanieren beraten zu lassen. Die Hauskunft trägt dazu bei, unsere Stadt für die nächsten Jahrzehnte klima- und zukunftsfit zu machen“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.



„Die Sanierungsberatungen sind aufgrund der aktuellen Herausforderungen gefragter denn je. Jede einzelne umgesetzte Sanierung trägt einerseits zur Dekarbonisierung unserer Stadt bei, andererseits wird der Wärmebedarf verringert und wird so zum wichtigen Energiesparer. Daher freut es mich außerordentlich, dass in diesem neuen, sanierten Lokal noch mehr Raum für umfassende und kostenlose Beratungen zur Verfügung steht“, sagt NEOS Wien Wohnbausprecherin Selma Arapovic.

Auch die Vorsitzende des Gemeinderatsausschusses für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen – Waltraud Karner-Kremser – fand lobende Worte für die neue Einrichtung: „Moderne Ausstattung, großzügige Räumlichkeiten, qualifizierte Mitarbeiter*innen und eine exzellente öffentliche Anbindung. Dank dieser Kombination ist die Hauskunft hervorragend gerüstet, um den Anforderungen einer modernen Beratungsstelle für Sanierungsfragen gerecht zu werden.“

Unter dem Motto „Open Hauskunft“ eröffneten Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál, Selma Arapovic, Wohnbausprecherin der NEOS Wien und Waltraud Karner-Kremser, Vorsitzende des Gemeinderatsausschusses für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen, wohnfonds_wien Geschäftsführer Gregor Puscher und Nicole Büchl, Leiterin der Hauskunft, die neue, moderne Servicestelle in der Stadiongasse 10 im 1. Bezirk.

Sanieren, aber wie? Die Hauskunft gibt jetzt noch mehr Auskunft



Sie wollen Ihr Haus sanieren? Sie wollen Heizkosten sparen? Sie wollen Ihr Gebäude barrierefrei gestalten? Dann sind Sie bei der „Hauskunft“ richtig.

Die Hauskunft unterstützt alle Eigentümer*innen in Wien beim Sanieren ihrer Ein- oder Mehrfamilienhäuser und Wohnungen – unabhängig davon, ob mit oder ohne Förderung der Stadt Wien. Die Beratungsstelle informiert kostenlos, unabhängig und individuell über die Themen Heizungstausch, Energiesparen, Wohnkomfort und Förderungen – von der Dämmung über die Haustechnik bis zum Schutz vor der Hitze und bis zur Materialwahl.

Sanierungsberatung auf drei Stockwerken im neuen Lokal in Rathausnähe

Das neue Hauskunft-Lokal erstreckt sich über drei Stockwerke und bietet auf insgesamt rund 370 Quadratmetern alles, was die neun Mitarbeiter*innen und externen Berater*innen für einen optimalen Beratungsbetrieb brauchen. Mehrere Beratungsräume bieten Platz für ausführliche Gespräche. Zusätzlich gibt es zahlreiche Sitzmöglichkeiten im Eingangsbereich und Untergeschoß. Die zentrale Lage beim Rathaus und die gute Öffi-Anbindung sind weitere Pluspunkte des neuen Beratungslokals.

Beratungs-Boom: 2.130 Beratungen von Jänner bis August 2022

Seit ihrer Gründung verzeichnet die Hauskunft einen stetigen Zuwachs an Anfragen. Anfang des heurigen Jahres gab es einen besonders starken Anstieg. So verzeichnete die Hauskunft alleine von Anfang Jänner bis Ende August 2022 insgesamt 2.130 Beratungen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Beratungen damit um mehr als das Doppelte angestiegen.



Seit der Eröffnung der Hauskunft im Oktober 2020 wurden insgesamt 3.180 Beratungsgespräche mit Kundinnen und Kunden durchgeführt.

Der am meisten thematisierte Bereich war dieses Jahr die Heiztechnik inklusive Heizungstausch bzw. erneuerbare Energien, welcher von rund 60 Prozent der Interessent*innen nachgefragt wurde. Aber auch Bereiche wie thermische Sanierung und Förderungen waren und sind stark nachgefragt.

Expert*innen beraten kostenlos und individuell

„Wir als wohnfonds_wien sind stolz, mit unserem Angebot einen Beitrag zu einem zukunftsfitten Wien zu leisten. Unseren Fokus legen wir aktuell mehr denn je auf die ganzheitliche Sanierung. Mit der Eröffnung des neuen Lokals ist es uns nun möglich, die Beratungskapazität zu erweitern und so noch mehr über die erforderlichen Qualitäten in der Sanierung zu informieren“, so Nicole Büchl, Leiterin der Hauskunft.



„Die neue Servicestelle des wohnfonds_wien – die Hauskunft – stellt mit ihrer niederschwelligen und zugleich professionellen Beratung einen wichtigen Baustein für die Klimaziele der Stadt dar. Denn gerade am Anfang einer Sanierung gilt es, den richtigen Weg einzuschlagen – das spart Zeit und Nerven. Wir sind stolz darauf, dass eine Einrichtung des wohnfonds_wien dabei tatkräftig unterstützt“, so Gregor Puscher, Geschäftsführer des wohnfonds_wien.

Die „Sanierungsreise“ startet in der Hauskunft

Momentan arbeitet die Hauskunft mit drei Modulen, die alle telefonisch, persönlich oder digital stattfinden können. Willkommen sind Besitzer*innen von Ein- und Mehrfamilienhäusern und von Eigentumswohnungen, ebenso wie Architekt*innen, Planer*innen und Hausverwalter*innen.

1. Orientierungsberatung:

Hier bietet die Hauskunft ein Gespräch rund um das Thema Sanierung von Häusern. Ziel ist es, erste Fragen zu beantworten und für Orientierung zu sorgen.

2. Zukunfts-Check:

Die Hauskunft-Expert*innen verschaffen sich einen ersten Eindruck von der jeweiligen Immobilie, um konkrete, auf das Gebäude zugeschnittene Entscheidungshilfen zur Sanierung zu geben.

3. Förderung Sanierungskonzepte:

Mit Inkrafttreten der Sanierungsverordnung von 2021 fördert die Stadt Wien auch die Erstellung von umfassenden, gesamtheitlichen Sanierungskonzepten. Die Hauskunft gibt Hilfestellungen bei der Entwicklung eines Sanierungskonzeptes und sichert durch eine objektive Prüfung die Qualität.

Einfamilienhaus in Meidling wird klimafit: „Beratungen bei der Hauskunft haben uns enorm weitergeholfen“

Diese drei Services haben sich in einem zweijährigen Prozess als die beste Kombination herauskristallisiert, da sie die erste Phase einer Sanierungsreise gut abdecken und so Kund*innen in jeder Situation helfen können.

Familie Steinhäuser nahm zum Beispiel eine Orientierungsberatung in Anspruch. Die junge Familie beabsichtigte, das Einfamilienhaus der Mutter in Meidling zu sanieren und klimafit zu machen. Die geplante Sanierung mit Adaptierung der Raumaufteilung ist herausfordernd, denn am Ende soll ein neues Zuhause für die ganze Familie entstehen. „Momentan gibt es hohe Heizkosten und das Haus ist in die Jahre gekommen. Wir suchen nach nachhaltigen Lösungen, um ein modernes Ambiente für unsere Familie zu schaffen“, schildert Jaqueline Steinhäuser. „Mit unserem Vorhaben fühlen wir uns bei der Hauskunft gut aufgehoben. Die beiden Beratungen haben uns enorm weitergeholfen.“

Aber auch für Hausverwaltungen, Architekt*innen, Planer*innen und andere mehr stellt die Hauskunft mit ihren Expert*innen die optimale Anlaufstelle dar. Immobilienverwalterin Corinna Gulder wurde ebenfalls schon von der Hauskunft beraten. „Um Entscheidungen in einem Mehrfamilienhaus zu treffen, braucht es fundierte Vorschläge. Das Thema Förderungen spielt dabei immer eine Rolle. Mit der Hauskunft, habe ich zum Glück die passende Anlaufstelle für Themen dieser Art gefunden“, so Corinna Gulder.

„Open House“-Aktionswoche mit „Sanierungsreise“ in der Hauskunft ab 14.11.

Um die Eröffnung des neuen Hauskunft-Lokals gebührend zu feiern, ist für alle interessierten Wiener*innen eine spezielle Aktionswoche geplant. Es werden vier Beratungstage angeboten, für die sich Interessierte anmelden können. Hier informieren die Hauskunft-Expert*innen in qualitativ hochwertigen Gruppenberatungen die Sanierungswilligen zu den meist nachgefragten Themen wie erneuerbare Energien oder Förderungen. Einen Tag lang geben Expert*innen Inputs zu den unterschiedlichen Aspekten einer Sanierung wie zum Beispiel Gebäudetechnik, rechtliche Aspekte oder Förderungen.

Zusätzlich dazu ist eine interaktive Ausstellung in Form einer „Sanierungsreise“ geplant, Hier gibt es einen genauen Einblick in den Ablauf einer Sanierung, die Rolle der Hauskunft in diesem Prozess.

Anmeldungen für die Aktionswoche sind ab dem 17.10. über die Hotline unter 01/402 84 00 möglich.

Auf dem Weg zur Klimamusterstadt Wien stellt die qualitätsvolle Sanierung der Altbausubstanz ein wesentliches Element dar. Dafür braucht es eine gut ausgestattete Servicestelle wie die Hauskunft, um optimale Lösungen für individuelle Fälle zu finden und den Wienerinnen und Wienern z. B. beim Umstieg auf klimafreundliche Heizsysteme zu helfen. Damit stellt die Beratung durch die Hauskunft als Servicestelle des wohnfonds_wien einen wichtigen Teil bei der Bewältigung aktueller und zukünftiger Herausforderungen dar. Das Angebot wird laufend an aktuelle Anforderungen angepasst.

Der heiße Draht

Beratungsgespräche aller Art können über die Hotline vereinbart werden:

Terminvereinbarung: 01/402 84 00

Beratungszeiten: Mo. bis Do.: 9–15 Uhr und Fr.: 9–12 Uhr / Schluss

