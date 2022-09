AVISO: Messe für Gesundheit und Prävention am 30.9. im Wiener Hilfswerk

Gesundheitsstraße, Vorträge, Workshops und Beratungen von Expertinnen und Experten bei der Messe im Veranstaltungssaal SkyDome des Wiener Hilfswerks in Wien-Neubau.

Wien (OTS) - Bei der jährlich stattfindenden Messe für Gesundheit und Prävention im Wiener Hilfswerk präsentieren zahlreiche Gesundheitseinrichtungen und Selbsthilfegruppen am Freitag, 30. September 2022 ihre Angebote. Expertinnen und Experten geben wertvolle Tipps rund um Gesundheitsthemen. Weiters gibt es die Möglichkeit, die persönliche Fitness im Rahmen einer Gesundheitsstraße zu testen sowie Workshops und Vorträge zu besuchen. Der Eintritt ist frei. Den Ehrenschutz der Veranstaltung hat Bezirksvorsteher Mag. Markus Reiter übernommen.



Messe für Gesundheit und Prävention

Datum: Freitag, 30. September 2022

Uhrzeit: 9.00–16.00 Uhr

Ort: Wiener Hilfswerk – Veranstaltungssaal SkyDome, Schottenfeldgasse 29, 1070 Wien

Eintritt frei!

Nähere Informationen unter: www.wiener.hilfswerk.at oder www.nachbarschaftszentren.at/messe-gesundheit-praevention



Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung sowie Sozialmärkte. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at

