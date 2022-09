Landtagswahl Tirol – SPÖ-Deutsch: schwarz-grüne Koalition abgewählt!

SPÖ seit 2013 zwei Mal in Folge mit Plus – Schwarz-Grün in Tirol für Totalversagen der türkis-grünen Bundesregierung abgestraft

Wien (OTS/SK) - „Heute gibt es einen großen Verlierer: die schwarz-grüne Koalition“, sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch in einer ersten Reaktion nach dem Ergebnis der Landtagswahl in Tirol. „Schwarz-Grün wurde aufgrund des Hochmuts und der Arroganz gegenüber der Bevölkerung abgewählt. Ich erinnere an die Aussage ‚Wir haben alles richtig gemacht’ zur Corona-Politik“, sagt Deutsch. Positiv hebt Deutsch das Plus der SPÖ und den Mandatsgewinn hervor: „Die SPÖ hat seit 2013 zwei Mal in Folge Zugewinne erreicht“, so Deutsch, der dem Tiroler Spitzenkandidaten und seinem Team gratuliert: „Georg Dornauer hat mit seinem Team einen starken inhaltlichen Wahlkampf geführt und auf sozialdemokratische Kernthemen – allen voran dem Kampf gegen die Rekordteuerung und für soziale Gerechtigkeit – gesetzt“, so Deutsch heute, Sonntag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Die Ergebnisse sind für Deutsch auch ein klarer Beleg für den Vertrauensverlust der österreichischen Bevölkerung in die Bundesregierung: „Das historisch schlechteste ÖVP-Ergebnis seit 1945 zeigt eines ganz klar: die schwarz-grüne Koalition in Tirol wurde auch für das Totalversagen der ÖVP auf Bundesebene abgestraft“, so Deutsch. „Georg Dornauer hat nun in Tirol die Möglichkeit der Beteiligung an einer stabilen Landesregierung. Er hat gezeigt, dass er bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.“ (Schluss) lp

