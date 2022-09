Wirtschaftswanderung: Zwölftes Gipfeltreffen für den guten Zweck

café+co lädt Führungskräfte und Diplomaten zur traditionellen Spendenwanderung für das „Netzwerk Tirol hilft“ ins malerische Zillertal

Fügen/Zillertal (OTS) - Bereits zum zwölften Mal folgten hochkarätige Wirtschaftstreibende, Politiker und Diplomaten der Einladung von café+co zur Wirtschaftswanderung. Mehr als 300 Teilnehmer zählte die traditionelle Veranstaltung, die bereits zum zweiten Mal in Fügen im malerischen Zillertal stattfand. Wenngleich sich die Wirtschaftswanderung im Lauf der Jahre als alljährliche Plattform für branchenübergreifenden Dialog und Netzwerken etabliert hat, blieb ihr ursprünglicher Zweck unverändert: So wurde auch heuer wieder großzügig für das „Netzwerk Tirol hilft“, das unschuldig in Not geratene Familien unterstützt, sowie erstmals auch an die Initiative „Zillertaler helfen Zillertalern“ gespendet. An der Seite von café+co ist besonders der Spieljochbahn, der Wirtschaftskammer Schwaz, der Industriellenvereinigung Tirol sowie der ‚Erste Ferienregion im Zillteral – Fügen-Kaltenbach‘ für das erfolgreiche Zustandekommen der Wirtschaftswanderung zu danken.

Netzwerken in der Festhalle

Den feierlichen Auftakt zur Wirtschaftswanderung bildete ein Empfang am Vorabend, der erstmals in der Idylle des Schlossparks Fügen stattfand. Hier wurden die Teilnehmer mit musikalischen Klängen der Bundesmusikkapelle Fügen und der Schützenkompanie Fügen-Fügenberg herzlich begrüßt. Darauf folgte der Umzug zur Festhalle Fügen, wo die Gäste kulinarisch verwöhnt wurden. „Die Stimmung, wenn sich so viele Menschen unter dem Vorsatz, Gutes zu bewirken, zusammenfinden, ist überwältigend. Mein besonderer Dank gilt allen, die durch ihren persönlichen Einsatz diese Veranstaltung wieder möglich gemacht haben“, freut sich Fritz Kaltenegger, Sprecher der Geschäftsführung von café+co. Für die gute Stimmung des Abends sorgte vor allem die musikalische Begleitung durch die „Power Band Tirol“; eine ‚inklusive Band‘, die mit ihren Jazzimprovisationen die gesellschaftliche Vielfalt auf die Bühne bringt.

Solidarität ist Gebot der Stunde

Die Teilnehmer der Wirtschaftswanderung einte auch in diesem Jahr die gemeinsame Mission, hilfsbedürftigen Menschen unter die Arme zu greifen. Unter der launigen Moderation von Lukas Schweighofer konnte auf diese Art in den vergangenen Jahren bereits eine Spendensumme von mehr als 300.000 Euro für das „Netzwerk Tirol hilft“ gesammelt werden. „Sowohl die Pandemie als auch die Folgen des Krieges in der Ukraine sorgen für eine zusätzliche Belastung der Menschen. Deshalb braucht es stabile Auffangnetze für all jene, die vom Schicksal benachteiligt sind. Mein tief empfundener Dank gilt allen Teilnehmern der Wirtschaftswanderung, die hier erneut ein starkes Zeichen für gelebten Zusammenhalt setzen“, erklärt Landeshauptmann und Gründer der Initiative „Netzwerk Tirol hilft“ Günther Platter. Die diesjährige Spendensumme wird traditionell bei der Scheckübergabe im Dezember bekanntgegeben.

Wanderung mit tierischer Unterstützung

Am Samstag Morgen fanden sich die Teilnehmer bei der Talstation der Spieljochbahn ein. Nach einem stärkenden Kaffee vom café+co Barista-Team ging es mit der Gondel hoch auf 1.198 Meter. Dort nahm bereits die Tragtierstaffel des Österreichischen Bundesheeres Aufstellung. Gemeinsam mit mehreren Haflingern ging es dann von der Mittelstation der Spieljochbahn durch die malerische Berglandschaft des Zillertals auf den Berg hinauf. Snacks und Kaltgetränke wurden dabei mühelos von der trittsicheren Tragtierstaffel mitgenommen. Den Höhepunkt der Wanderung bildete die traditionelle Bergmesse, die von Hochwürden Pfarrer Erwin Gerst zelebriert wurde. Nach einem anschließenden Mittagessen im Bergrestaurant „Mountain Loft“ ging es nach der zwölften café+co Wirtschaftswanderung wieder zurück ins Tal.

Manager und Spitzenpolitiker auf Wanderschaft

café+co International Geschäftsführer Fritz Kaltenegger sowie Organisator und Gründer der Wirtschaftswanderung, Herbert Rieser, bedanken sich bei WKO-Vizepräsidentin Martha Schultz, Heinz und Maximilian Schultz mit ihrem Team von der Schultz Gruppe für die Unterstützung bei der Organisation der Veranstaltung. Gemeinsam konnten sie Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Sport begrüßen u.a. Bundesministerin Klaudia Tanner, Bundesminister Norbert Totschnig, Staatssekretär Florian Tursky, Tirols Landeshauptmann Günther Platter, Tirols LH-Stellvertreter Josef Geisler, Nationalrätin Carmen Jeitler-Cincelli, Fügens Bürgermeister Dominik Mainusch, Obfrau der Wirtschaftskammer Schwaz Martina Entner, der Obmann der Erste Ferienregion im Zillertal Ernst Erlebach, Zillertal Tourismus Geschäftsführer Niklas Kramer, Geschäftsführer Tourismusverband Fügen Manfred Pfister, All4con CEO Christian Kren, Koordinator des „Netzwerk Tirol hilft“ Herbert Peer, Obfrau des Vereines „Zillertaler helfen Zillertalern“ Theresia Rauch, BILLA Vorstandssprecher Robert Nagele, Leadersnet CEO Paul Leitenmüller, A1 COO Martin Resel, Botschafter von Litauen Donatas Kušlys, Botschafterin der Republik Polen J.R. Kozłowska, ARA Vorstand Harald Hauke, Mondine Europe Managing Director Danijel Aleksic, Verbund Energie4Business Geschäftsführer Martin Wagner, Herbert Empl von EMPL-Fahrzeugwerk, ABB Aufsichtsrat und ehemaliger Vorstandsvorsitzender Franz Chalupezky, Leitbetriebe Austria Geschäftsführerin Monica Rintersbacher, Volksbank Wien Direktor Wolfgang Layr, Zgonc Geschäftsführer Josef Huscava, Brau Union Vorstandsmitglied und Leitung Kommunikation Gabriela Maria Straka, Naber Kaffee Geschäftsführer Gerald Matzner-Holmser, café+co Österreich Geschäftsführer Zeljko Capan, Fitness-Coach der Stars Gernot Schweitzer, Manstein Verlag Geschäftsführer Markus Gstöttner, JTI Austria Director Ralf-Wolfgang Lothert, Kelly´s CEO Markus Marek, Rabmer Gruppe CEO Ulrike Rabmer-Koller, Muhr Immobilien CEO Marlies Muhr, Vulcano Schinkenmanufaktur Katharina und Laura Habel, Phoenix Contact CEO Thomas Lutzky, Niederösterreichs Vize-Weinkönigin Magdalena Eser, Narzissenkönigin Lisa Weinhandl und Narzissenprinzessin Katharina Thomanek, Wirtschaftsministerin a.D. Margarete Schramböck mit Lebensgefährten Marcel-Silvio Klomfar, BIG Aufsichtsratsvorsitzende Christine Catasta sowie die Ex-Profisportler Peter Stöger.





