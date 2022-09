Jetzt Klimabonus spenden & Familien helfen: „Brauch i das? Oder Caritas?“

Persönlichkeiten aus Theater, Film und Fernsehen rufen jene, die nicht darauf angewiesen sind, dazu auf, den Klimabonus an Menschen in Not zu spenden.

Wien (OTS) - Die Rekordinflation belastet die Österreicher*innen enorm. Besonders jene, die schon vor der Teuerungswelle von Armut gefährdet oder gar betroffen waren, kämpfen mit den Preissteigerungen beim Wohnen, Heizen, Energie und Lebensmittel. Umso wichtiger sind die von der Bundesregierung gesetzten Maßnahmen. So auch der Klimabonus, der momentan ausbezahlt wird. 500 Euro pro Erwachsene*r, 250 Euro pro Kind und Jugendliche*r bis 18 Jahre. Geld, das für armutsbetroffene Menschen einen existenzsichernden Unterschied macht und darüber entscheidet, in die Armutsspirale zu rutschen oder ein Auskommen für die nächsten Monate zu schaffen.

Ob dieser Beitrag aber wirklich für alle Österreicher*innen lebensentscheidend ist – diese Frage stellte die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin Nora Breitenecker in den Raum und initiierte eine Aktion, die dazu aufruft, den Klimabonus an die Caritas zu spenden: „Es geht darum, jene Menschen zum Helfen zu motivieren, für die der Klimabonus eben nicht den entscheidenden Unterschied macht. Mit dem Spenden des Klimabonus an die Caritas können sie Mitmenschen unterstützen, denen es finanziell gerade gar nicht so gut geht“. Gemeinsam mit Marco de Felice kreierte Nora Breitenecker eine Kampagnenidee, die Persönlichkeiten aus Theater, Film und Fernsehen diesen Gedanken laut aussprechen lassen. Empathisch, charmant und durchaus auch mit Humor stellen Hilde Dalik und Ursula Strauss, Barbara Stöckl, Michael Ostrowski, Josef Hader und Dirk Stermann in verschiedenen Spots die Frage: „500 Euro Klimabonus. Brauch i das? Oder Caritas?“. Katha Häckel-Schinkinger, Leiterin für Kommunikation & Fundraising der Caritas Österreich: „Nicht alle von uns sind auf den Klimabonus angewiesen, viele von uns wollen einen Beitrag leisten, den Klimabonus spenden für diejenigen, für die jeder Euro einen Unterschied macht. Und wir hoffen, dass diese vielen dem Beispiel von Nora, Barbara, Hilde, Ursula, Josef, Michael und Dirk folgen werden und den Klimabonus an besonders notleidende Familien spenden.“

Barbara Stöckl hat dabei vor allem jene im Blick, die jeden Cent umdrehen müssen: „Das müssen gerade viele Menschen im Land tun. Aber jene, die schon vor der Inflation mit ihrem Auskommen gekämpft haben - die trifft es jetzt. Schon wieder. Noch einmal. Oder auch erstmalig. Und genau diese Menschen dürfen wir jetzt nicht alleine lassen. Jeder Euro mehr oder weniger ist ausschlaggebend.“ Auch Hilde Dalik stellt sich in den Dienst der guten Sache: „Wir müssen aufeinander schauen. Immer. Aber gerade wenn es um existenzielle Bedürfnisse geht – um eine geheizte Wohnung, um ausreichend Lebensmittel, um einen guten Schulstart für alle Kinder – müssen wir uns versichern, dass alle Menschen in diesem Land die Möglichkeit dazu haben, das Nötigste zu bekommen. Das ist einerseits natürlich die Aufgabe der Politik, aber auch wir, die Gesellschaft, jede und jeder Einzelne von uns darf hier nicht wegschauen.“

Wir helfen – bitte unterstützen Sie uns dabei!

Wenn Sie nicht auf den Klimabonus angewiesen sind, dann bitten wir Sie um Solidarität: Spenden Sie den Betrag - oder einen Teil davon - für Menschen, die nun akut in finanzielle Not schlittern und dringend Hilfe brauchen. Die Spenden gehen an Projekte für Familien in Not. Zum Beispiel helfen wir im Rahmen der Aktion Funken Wärme Menschen dabei, ihre Heizkosten zu decken. Aus der Erfahrung der täglichen Arbeit wissen wir: Jeder, auch kleine Betrag kann einen großen Unterschied machen.

www.caritas.at/klimabonus-spenden oder per Überweisung an AT23 2011 1000 0123 4560 | Kennwort: Klimabonus spenden: Familien helfen | Erste Bank | BIC GIBAATWWXXX.

Downloads / Links:

Spots: https://bit.ly/brauch-i-das-oder-caritas

Fotos: https://bit.ly/brauch-i-das-oder-caritas-fotos

Initiative und Idee: Nora Breitenecker | Auftraggeberin: Caritas Österreich | Gestaltung, Text, Regie: Marco de Felice | Filmproduktion: Sabotage Films | Producer: Gernot Schaffler | Fotos: Ingo Pertramer

Danke an alle Mitwirkenden!

