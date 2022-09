SPÖ-Herr zum Klimastreik: „Klimaschutz braucht Arbeitsplätze!“

20.000 grüne Jobs gegen Klima- und Energiekrise!

Wien (OTS/SK) - „Klimaschutz braucht Arbeitsplätze“, betont SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr anlässlich des heutigen weltweiten Klimastreiks und fordert eine Fachkräfte-Offensive im Kampf gegen die Klimakrise. „In vielen Bereichen, die für Klima- und Energiewende notwendig sind, zeichnet sich ein enormer Mangel an Fachkräften ab. Das müssen wir jetzt angehen. Kundgebungen wie die von heute sind wichtig und auch notwendig, wenn man sich nämlich die vielen Versäumnisse der österreichischen Bundesregierung in Sachen Klimaschutz vor Augen führt. So schafft es Ministerin Gewessler beispielsweise seit mehr als 630 Tagen nicht, Klimaziele für Österreich zu formulieren!“, so Herr, die an der heutigen Demo auch teilgenommen hat. ****

Die SPÖ-Umweltsprecherin macht einmal mehr auf ihre Forderung nach 20.000 grüne Jobs aufmerksam – die gerade in Zeiten von Klima- und Energiekrise bitter notwendig seien. Denn der Arbeitsmarkt werde immer mehr zum Flaschenhals beim Klimaschutz, da in vielen wichtigen Bereichen jetzt schon die Arbeitskräfte fehlen. „Es braucht Ausbildungsplätze, Umschulungsangebote und attraktive Löhne und Arbeitsbedingungen“, erläutert Herr und sie unterstreicht weiter: „Wir müssen den Kampf gegen die Klimakrise vor allem als Chance sehen, denn mit klugen Maßnahmen können wir viele neue und nachhaltige Jobs schaffen und so effektiv und sozial gerecht die Klima- und Energiekrise bekämpfen.“

Schätzungen zufolge gebe es, so Herr, bereits über 20.000 offene Stellen im Bereich der Green Jobs. „Wenn man derzeit beispielsweise die Heizung tauschen oder eine Photovoltaikanlage installieren will, wartet man oft Monate, weil entsprechendes Personal fehlt. Da muss die Politik eingreifen. Eine Joboffensive in diesem Bereich ist eine Win win-Situation für Umwelt, Menschen und Wirtschaft“, bekräftigt Herr abschließend. (Schluss) sr/up

