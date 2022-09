ACP IT Conference 2022 Tirol: Smarte Industrielösungen durch Digitalisierung

Die internationale Elite der IT Branche kam auf Einladung von ACP zum Wissensaustausch nach Innsbruck.

Die ACP IT Conference ist seit Jahren das größte und wichtigste IT-Event im Westen Österreichs. Das enorme Interesse unserer nationalen und internationalen Kund:innen unterstreicht deutlich, dass der intelligente Einsatz von technologischen Applikationen eines der wichtigsten Kriterien für den individuellen Geschäftserfolg ist. Für unsere Kund:innen sind wir einerseits Schnittstelle zu den weltweit führenden Technologieherstellern und zuverlässiger Partner in der Umsetzung von zukunftsweisenden Projekten, und andererseits zentrale Anlaufstelle für unterschiedlichste IT-Fragen und lokales Kompetenzzentrum in unmittelbarer Nähe. Claudius Ghedina, ACP Geschäftsführer Tirol

Wien (OTS) - Für IT-Entscheider:innen aus Industrie und Wirtschaft ist die renommierte ACP IT Conference die wichtigste Informations-Drehscheibe des Jahres. 41 Technologie-Anbieter:innen und mehr als 400 Teilnehmer:innen zeigen das enorm hohe Interesse an der fortschreitenden Digitalisierung im B2B Bereich.

Eröffnet wurde der Event mit einer spannenden Keynote von Hermann Erlach, General Manager von Microsoft Österreich, einem gebürtigen Osttiroler. Gemeinsam mit mehr als 200 Organisationen engagiert er sich für die Zukunftsinitiative zur Digitalisierung Österreichs „Mach HEUTE Morgen möglich“. Eine der zentralen Aussagen seines Vortrags lautete: Die Cloud ist der stärkste Beschleuniger für digitale Innovation und wird für österreichische Kund:innen immer wichtiger. Gemeinsam mit starken Partner:innen wie ACP soll der Wirtschaftsstandort Österreich moderner, wettbewerbsfähiger und nachhaltiger gemacht werden. Dafür wird unter anderem in High-end-Lösungen wie Cloud-Rechenzentren investiert.

Schwerpunkt: Smarte Industrielösungen, IoT und mehr

Erstmals präsentierte die größte IT-Show des Westens einen eigenen Ausstellungsbereich mit digitalen Lösungen für Industrie- und Produktionsunternehmen. Zahlreiche IT und ACP Expert:innen zeigten dem Publikum live vor Ort ihre Lösungen mittels praktischer Use Cases zum Thema „Smarte Industrie“. Das Informationsangebot reichte von der richtigen Nutzung von Daten zur effizienteren Produktion, über Finanzierungsberatung bis hin zur technischen Umsetzung.

Innovative Konzepte und persönliche Beratung von Apple, Microsoft und Co

Herzstück der Veranstaltung war auch heuer wieder die Vielfalt an Produktaus­stellern. Weltweit führende Branchengrößen wie Microsoft, Apple, Dell Technologies oder Hewlett Packard Enterprise stellten ihre neuesten Entwicklungen vor und präsentierten innovative Lösungen für digitale Herausforderungen. Außerdem informierten renommierte Branchenexpert:innen im Rahmen von 18 hochkarätig besetzten Tech-Talks innovative Konzepte für die zukünftige Welt des Arbeitens und eröffneten Unternehmen neue Perspektiven für ein erfolgreiches Business.



Über ACP

ACP unterstützt Unternehmen, Behörden und Organisationen dabei, neue Ideen noch erfolgreicher umzusetzen sowie ihre Produkte und Prozesse zukunftsorientiert zu gestalten. Das 360° IT-Portfolio von ACP stärkt die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Kund:innen mit individuellen Lösungen, neuesten digitalen Services und frischen Ideen.

Mit mehr als 50 Geschäftsstellen in ganz Österreich und Deutschland ist ACP immer in Kund:innennähe und zuverlässiger und kompetenter Ansprechpartner. ACP Expert:innen sind von international führenden Herstellern wie Apple, CISCO, DELL Technologies, Hewlett Packard Enterprise, HP, Microsoft, NetApp oder VMware zertifiziert.

Im Geschäftsjahr 2021/22 erzielte die ACP Gruppe einen Umsatz von 766 Millionen Euro und beschäftigte mehr als 2.100 Mitarbeitende.

Mehr Informationen unter: www.acp.at

