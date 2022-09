AVISO: #NewGen@Work: Was die neue Generation von Arbeit will

Mittwoch, 28.09. um 10 Uhr wird eine Studie zu den Bedürfnissen und Forderungen der neuen Generation in der Arbeit präsentiert. Das Fazit: Es braucht mehr Mitbestimmung am Arbeitsplatz!

Wien (OTS) - Mitarbeiter*innen-Fluktuation, Fachkräftemangel, schwieriges Lehrlingsrecruiting - der “war for talents” ist ein rasant steigendes Problem und in aller Munde. YEP - Stimme der Jugend, die Arbeiterkammer und junge Mitarbeiter*innen präsentieren Zahlen und Fakten zu den Bedürfnissen und Forderungen junger Mitarbeiter*innen an den Arbeitsmarkt und zu dem Stellenwert von Demokratie- und Mitbestimmungsprozessen in Unternehmen. Die Ergebnisse der partizipativen Studie zeigen sehr deutlich, dass es Handlungsbedarf in Sachen Mitbestimmung bei Unternehmen gibt: 83,5% der Befragten geben an, länger im Unternehmen zu bleiben, wenn sie mehr mitreden, mitbestimmen und mitgestalten können.

Mehr als 1.000 junge Erwachsene (n=1085; Hauptzielgruppe Alter 20-30 Jahre) haben sich von März bis August 2022 an NewGen@Work beteiligt und als Expert*innen ihrer Lebensrealität in Workshops, Interviews und einer quantitativen Befragung spannende Einblicke gegeben, wie sie zum Thema Arbeit und Mitbestimmung stehen und was sie sich in diesem Bereich wünschen.

Pressekonferenz: NewGen@Work: Was die neue Generation von Arbeit will

Ablauf:

10:00-10:30 Präsentation der Ergebnisse

10:30-10:40 Q&A zu NewGen@Work



Redner*innen:

Elisabeth Lechner, AK - Digital

Rebekka Dober, YEP - Stimme der Jugend

Sophie Haider, Arbeitnehmer*in



Datum: 28.09.2022, 10:00 - 10:40 Uhr

Ort: Talent Garden Vienna

Liechtensteinstraße 111, 1090 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Elena Heuberger, Head of Communication YEP, e.heuberger @ yep-austria.org , +43 681 81647004