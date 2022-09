Erneut hohe internationale Auszeichnungen für Österreichische Weine

Zwei Süßweine aus dem Burgenland erhielten kürzlich vom renommierten US Weinmagazin „Wine Advocate“, von Robert Parker, jeweils 100 Punkte.

Frauenkrichen (OTS) - Dieses bemerkenswerte Resultat zeigt wieder einmal die hohe Qualität des österreichischen Weines und die internationale Klasse unserer Winzer.



100 Punkte für die Trockenbeerenauslese Welschriesling 1995 vom Weingut Umathum in Frauenkirchen und 100 Punkte für die Trockenbeerenauslese Welschriesling 2012 vom Weinlaubenhof Kracher in Illmitz.

Bisher erreichten erst vier Weingüter aus Österreich diese Maximalbewertung: Der Nikolaihof in Mautern, das Weingut Ernst Triebaumer in Rust, der Weinlaubenhof Kracher in Illmitz und Josef Umathum in Frauenkirchen.

Auch international wird die Maximalbewertung von 100 Punkten nur ganz selten vergeben, um so mehr Bedeutung hat diese hohe Bewertung für das internationale Renommee der österreichischen Weine.



Zusätzlich erhielt das Weingut Umathum in Frauenkirchen neben dem 100 Punkte Wein, noch zahlreiche hohe Parker Punkte. Was im Vergleich mit anderen Weingütern besonders auffällt, ist, dass Josef Umathum in allen Kategorien - Rot, Weiß, Rosé und Süß - sehr hohe Bewertungen erhalten hat.

Ein Auszug aus den aktuellen Bewertungen:

TBA, Welschriesling 1995 = 100 PP

TBA, Welschriesling 2018 = 98

TBA Traminer 2002 = 98

TBA Traminer 1980 = 96

Traminer, trocken 2019 = 94

Pinot gris, trocken 2021 = 92 - 93

Rosa, trocken 2020 = 92

Blaufränkisch, Kirchberg 2021 = 93 - 95

Blaufränkisch, Kirchberg 2016 = 95+

Sankt Laurent Vom Stein 2013 = 93

Pinot Noir 2019 = 92

Ried Hallebühl, Zweigelt 2017 = 92

Haideboden, Cuvée 2019 = 92



