SPÖ-Termine von 26. September bis 2. Oktober 2022

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 26. September 2022:

9.30 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr eröffnet gemeinsam mit Helena Dalli, EU-Kommissarin für Gleichstellung und Tendayi Achiume, UN-Sonderberichterstatter für Rassismus, das jährliche Seminar der Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz zum Thema „Verbot von Diskriminierung: Kann ein Fokus auf Intersektionalität zu einer effektiven Gleichstellung beitragen?“ in Straßburg. Nähere Informationen zur Veranstaltung unter https://tinyurl.com/amuxzbdy

18.30 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt ein zu Vortrag und Diskussion zum Thema „‘Despotischer Sozialismus‘ oder ‚Staatssklaverei‘? - Der Umgang der österreichischen und deutschen Sozialdemokratie mit Sowjetrussland 1917–1929“ mit dem Buchautor Ulrich Schöler (Jurist, Politikwissenschafter und Vorstandsvorsitzender der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung) und Bundespräsident a.D. Heinz Fischer. Nähere Informationen zur Veranstaltung unter https://tinyurl.com/4wv4d3me (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, findet ein Gespräch mit Claudia Rankine zum Thema „JUST US - An American conversation“ statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung unter https://tinyurl.com/yc2vapau (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 27. September 2022:

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt ein zur Buchpräsentation „Angst und Angstmacherei - Für eine Wirtschaftspolitik, die Hoffnung macht“ mit den Autoren Markus Marterbauer (Leiter der Abteilung Wirtschaftswissenschaften in der Arbeiterkammer Wien) und Martin Schürz (Ökonom und Psychotherapeut). Nähere Informationen zur Veranstaltung unter https://tinyurl.com/yc3ymkac (CAPE 10, Alfred-Adler-Straße 1, 1100 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik, findet ein Gespräch mit Marlene Engelhorn zum Thema „GELD“ statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung unter https://tinyurl.com/yc2vapau (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 28. September 2022:

10.00 Uhr ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, Josefsplatz 1, 1010 Wien).

10.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt in Zusammenarbeit mit dem Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM) und der Politischen Akademie zu einer Online-Panel-Diskussion zum Thema „General Elections in Bosnia and Herzegovina“ ein. Nähere Informationen zur Veranstaltung unter https://tinyurl.com/453tufnz.

12.15 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr spricht anlässlich der Dialogveranstaltung von weltumspannend arbeiten unter dem Motto "Ist die Welt noch zu retten?" zum Thema „SDGs – Was wurde bisher erreicht?“ (ÖGB-Catamaran, RIVERBOX, 1020 Wien). Nähere Informationen zur Veranstaltung unter https://tinyurl.com/2p93uwnu

19.00 Uhr SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner nimmt an einer Onlinediskussion zum Thema „Die Wiederherstellung der natürlichen Ordnung - Agenda Europes reaktionärer Traum" teil. Information und Anmeldung: https://tinyurl.com/bdfwjm2c

DONNERSTAG, 29. September 2022:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt an der 2. Sitzung des Expert*innengremiums des Europarates zur Bekämpfung von Hassverbrechen von 29. bis 30. September 2022 in Straßburg teil.

9.00 Uhr ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss (Nationalbibliothek, Camineum, Josefsplatz 1, 1010 Wien).

18.30 Uhr EU-Abgeordneter Hannes Heide nimmt an einer Podiumsdiskussion zum Thema "Partizipation der Jugend. Ein (Rand)Thema?" der Jungen Generation Wien teil (Lindengasse 64, 1070 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Krieg und Klima. Wenn die Natur zum Kriegsopfer wird“ findet ein Gespräch mit Monika Halkort und Verena Winiwarter zum Thema „VERMÄCHTNISRISIKEN - Wie Krieg, Öl und Waffen Umwelt und Klima zerstören“ statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung unter https://tinyurl.com/yc2vapau (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 30. September 2022:

9.30 Uhr Fototermin „Pink Ribbon am Parlament“ mit Zweiter Nationalratspräsidentin Doris Bures und den Klubvorsitzenden und Gesundheitssprecher*innen aller Parteien (Josefsplatz vor der Hofburg).

17.00 Uhr Anlässlich des internationalen Brustkrebstages findet auf Einladung der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures gemeinsam mit der Österreichischen Krebshilfe eine Festveranstaltung zu "20 Jahre Pink Ribbon in Österreich" in der Hofburg statt (Hofburg/Zeremoniensaal).

18.00 Uhr SPÖ-Frauenvorsitzende NRin Eva-Maria Holzleitner nimmt an der Landesfrauenkonferenz der SPÖ Niederösterreich teil. Landesfrauenvorsitzende LAbg. Elvira Schmidt stellt sich der Wiederwahl (Office Park 4, Flughafen Wien, 1300 Schwechat).

SAMSTAG, 1. Oktober 2022:

9.00 Uhr SPÖ-Bundesparteivorsitzende Dr.in Pamela Rendi-Wagner beim Landesparteitag der SPÖ Oberösterreich im Design Center Linz (Beginn des Landesparteitages um 9 Uhr, Europaplatz 1, 4020 Linz).

9.00 Uhr SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende NRin Eva-Maria Holzleitner nimmt am Landesparteitag der SPÖ Oberösterreich im Design Center Linz teil (Beginn des Landesparteitages um 9 Uhr, Europaplatz 1, 4020 Linz).

10.00 Uhr SPÖ-Bundesparteivorsitzende Dr.in Pamela Rendi-Wagner beim Landesparteitag der SPÖ Niederösterreich im Multiversum Schwechat (Beginn des Landesparteitages um 10 Uhr, Möhringgasse 2-4, 2320 Schwechat).

