STÜRMISCH WAR ES IMMER! Künstler*innen im Gespräch mit Mercedes Echerer im Theatermuseum

Veranstaltungsreigen zur Ausstellung „Christine de Grancy. Sturm und Spiel. Theaterphotographie“

Wien (OTS) - Das Theatermuseum widmet sich derzeit in der Ausstellung Sturm und Spiel einem zentralen Teil im Schaffen der international vielfach ausgezeichneten Photokünstlerin Christine de Grancy: ihrer Arbeit für das Theater.

Zum Finale der Ausstellung erinnert sich Schauspielerin und Kuratorin Mercedes Echerer gemeinsam mit Cornelius Obonya, Regina Fritsch, Robert Meyer, Erika Pluhar und Achim Benning sowie Erich Klein an die Zusammenarbeit mit Christine de Grancy, die damalige Zeit und deren Umstände. Im Anschluss an die Gespräche mit den Künstler*innen führt Mercedes Echerer die Besucher*innen durch die „schwebende“ Ausstellung.

Künstler*innengespräche: STÜRMISCH WAR ES IMMER

3. Oktober 2022, 18.30 Uhr

Cornelius Obonya

Erinnerungen eines Schulbuben, der, anstatt in der Garderobe Hausübung zu machen, versteckt auf der Seitenbühne Proben und unzählige Vorstellungen miterlebte.

6. Oktober 2022, 18.30 Uhr

Regina Fritsch

Die Kammerschauspielerin, ausgezeichnet mit dem Alma-Seidler-Ring und seit Januar 2022 als erste Frau auch Trägerin des Albin-Skoda-Ringes, erinnert sich an ihre Zeit als Elevin am Wiener Burgtheater.

16. Oktober 2022, 18.30 Uhr

Robert Meyer

„Auf’d Nacht, Herr Direktor!“ – Der ehemalige Volksoperndirektor erzählt aus seiner Zeit als Schauspieler, insbesondere von seiner Mitwirkung an der Uraufführung „Das alte Land“ von Klaus Pohl



23.Oktober 2022, 18.30 Uhr

Erika Pluhar und Achim Benning

Erika Pluhar hatte zuerst die Idee - Achim Benning engagierte Christine de Grancy. Alle drei verbindet seither eine langjährige Freundschaft

„Die Genauigkeit, mit der Christine de Grancy das Menschsein beobachtet, befähigt sie, solche Augenblicke aus dem Strom der Zeit zu reißen, von denen Schiller gesagt hat, sie seien so kostbar wie das Leben eines Menschen.“ - Achim Benning

29. Oktober 2022, 18.30 Uhr

Erich Klein

Co-Autor des gleichnamigen Buches „Sturm & Spiel“ und Kenner der Russischen Literatur erzählt über Gorki, Turgenjev und Tschechow - ohne culture cancelling!

Veranstaltungsort

Theatermuseum, Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien



Zur Ausstellung CHRISTINE DE GRANCY . STURM UND SPIEL . THEATERPHOTOGRAPHIE

(noch bis 7.11.2022)

Während der Direktionszeit von Achim Benning am Burgtheater (1976–1986) begann Christine de Grancy, Proben, Aufführungen und Gastspiele zu begleiten und zu dokumentieren. Die Bühnenwelt war für die Künstlerin, die bis dahin als Art-Direktorin für internationale Werbeagenturen gearbeitet hatte, neues Terrain und sie „revolutionierte“ den bis dahin üblichen Zugang zur Theaterphotographie. Nicht aus dem Hintergrund, im Parkett oder in den Logen versteckt, sondern sich mit sicherem Bühneninstinkt und dramaturgischem Verständnis bewegend, mischte sie sich unter die Schauspieler*innen. Sie verschmolz mit dem Ensemble und hielt es in Augenblicken höchster Spannung auf der Bühne und abseits davon, in stillen Momenten, fest.

„Konzentriert, geduldig warte ich auf den Moment, in dem die Spielerinnen und Spieler sich ganz in ihrer Rolle finden. Dann bin ich in meiner Rolle, dann kann Verdichtung in diesem Augenblick gelingen.“ – Christine de Grancy

Aus der Fülle ihres Archivs hat die Photographin gemeinsam mit Mercedes Echerer 400 Bilder legendärer Produktionen für die Ausstellung ausgewählt, die zu einer Wiederbegegnung bzw. einer Neuentdeckung einiger der bedeutendsten Schauspieler*innen der österreichischen Theaterszene einladen.



