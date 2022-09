Premiere der Jobmesse Austria

Die erfolgreichste Jobmesse Deutschlands feiert vom 24.-25.September 2022 ihre Premiere in Wien

Wien (OTS) - Karriere zum Anfassen – das gab es in Wien so noch nie: Vom 24.-25. September 2022 geht in der MARX HALLE die erste jobmesse austria an den Start. Hier findet zusammen, was zusammen gehört!

Mit über 100 Ausstellern können sich die Besucher:innen ein Bild von ihrem Traumjob in den unterschiedlichsten Branchen wie Automobil- und Bauindustrie, Handel, Technik, Tourismus und Soziales machen, aber auch Hochschulen und Start-ups sind vor Ort. Das Besondere an der jobmesse austria ist, dass hier Karrierechancen für alle Qualifikationen und Generationen geboten werden. Von dem/r Schüler:in, der/die ein Praktikum, eine Lehrstelle oder einen Studienplatz sucht, über Absolvent:innen oder Young Professionals, bis hin zur Fachkraft über 50 oder 60, gibt es ein breites Informationsangebot und die Möglichkeit direkt mit den Entscheidungsträger:innen der Firmen ein Gespräch zu führen.

Die Besucher:innen haben die Möglichkeit an interaktiven Workshops teilzunehmen, sowie beim Bewerbungs-Check ein neues LinkedIn Profil aufzusetzen und professionelle Fotos für den Lebenslauf machen zu lassen.

Generation 50+ als Lösung für Fachkräftemangel

In Zeiten von branchenübergreifenden Herausforderungen wie dem Personal- und Fachkräftemangel kann die Einstellung der Generation 50+ für Unternehmen zum Gamechanger werden. Laut neusten Studien zur demografischen Entwicklung soll die Erwerbstätigkeit bis 2050 um 50 % steigen. Auch sollen durch die Anhebung des Frauenpensionsalters im Jahr 2024, 25.000 Frauen mehr am Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Alter bedeutet Erfahrung und Expertise, vor allem in der Berufswelt. Erstmals wird diese Berufsgruppe bei einer Jobmesse in Österreich bewusst eingebunden, damit Unternehmen auch aus diesem Potential schöpfen können.

Endlose Berufschancen – Türöffner oder Orientierungslosigkeit?

Matura, was dann? Ausbildung oder rascher Einstieg in den Arbeitsmarkt? Wie kann man sein gesamtes Potenzial ausschöpfen? All diese und viele weitere Fragen beschäftigen die Generation Z, die Jüngsten am Arbeitsmarkt. Neben 40-Stundenjob oder Vollzeitstudium gibt es auch die Möglichkeit beides zu kombinieren: Die duale Ausbildung. Doch auch hier ist es gar nicht so leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen, denn den 100.000 jungen Menschen in Lehrlingsausbildung stehen über 300 Berufe zur Auswahl. Daher bietet die jobmesse austria ein spezielles Angebot zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Generation und bei Ihrer Entscheidung unterstützt. Neben vielen Betrieben mit Lehr- und Praktikumsstelle werden auch Workshops zu den Themen Potentialentwicklung und Selfmarketing angeboten.

Datum und Ort

Samstag, 24. September 2022 10:00-16:00

Sonntag, 25. September 2022 11:00-17:00

ORT: MARX HALLE, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien

MEHR INFORMATIONEN UNTER https://jobmessen.at/wien

Austellerliste

"Der Mann, der verwöhnt" Backwaren GmbH & Co.KG, ADMIRAL Casinos & Entertainment AG, American Embassy Vienna - US Botschaft in Wien, AT&S Technologie & Systemtechnik AG, Austro Control, Baha GmbH, BAUHAUS Depot GmbH, Bundesbeschaffung GmbH, Bundesheer-Heerespersonalamt, cargo partner GmbH, Coachfident, CodeFactory Vienna, CODERS.BAY Vienna, Dehner Gartencenter Österreich GmbH & Co.KG, Dorotheum GmbH & Co.KG, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Esterhazy Betriebe GmbH, Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH, Fercam Austria GmbH, FH Kärnten - University of Applied Sciences, Fielmann GmbH, fiskaly, Fix Gebäudesicherheit, Flughafen Wien AG, FOM Hochschule, Fonds Soziales Wien, Gebrüder Weiss Paketdienst, Generali Versicherung AG, Glock Gesellschaft m.b.H., Grazer Wechselseitige Versicherung AG, Haus der Barmherzigkeit, Hays Österreich, Herold Business Data GmbH, Hilfswerk Niederösterreich, Hornbach Baumarkt, Ikea Austria GmbH, Interspar GmbH, Intrum Austria GmbH, ISG Personalmanagement GmbH, J.u.A. Frischeis GmbH, Jungheinrich Austria, Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH, KPS Prüfservice GmbH, Kraftanlagen Energies & Services GmbH, Landesinnung Bau Wien (Bau Akademie Wien), Landespolizeidirektion Wien, Leonardo Hotels, Maschinenring Personal und Service, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, Möbelix – XXXLutz, Müller Transporte GmbH, Natuvion Austria GmbH, NAVAX Consulting, Newrest Wagons-Lits Austria, ÖAMTC, ÖBB-Konzern, Österreichische Notariatskammer, Österreichische Post AG, Österreichischer Apothekerverband, Österreichisches Rotes Kreuz, Otis GesmbH, Pensionsversicherungsanstalt, Phoenix Contact GmbH, Powerserv Austria GmbH, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG, Rewe International AG, RWA Raiffeisen Ware Austria AG, Saubermacher Dienstleistungs AG, SAX Polymers Industrie GmbH, Schrack Technik, Speedinvest Heroes GmbH, Stadt Wien, Stadt Wien - Straßenverwaltung und, Straßenbau, Starlinger & Co. Ges.m.b.H, Ströck Logistik GmbH, Talto - Talents of Tomorrow, teampool personal service, tecRacer Consulting GmbH, Tesla Motors Austria GmbH, TJX Oesterreich Ltd. & Co.KG, tophotels.wien (vormals Viennas Leading Hotels), TRANSGOURMET, Trenkwalder Personaldienste, Trummer Experts GmbH, TTI Group, TTTech Computertechnik, TUI BLUE AT GmbH, VAMED AG, waff - Wiener Arbeitnehmerinnen Förderungsfond, Wiener Gesundheitsverbund, Wiener Sozialdienste, Wirtschaftskammer Wien UBIT, WORTSTARK consulting training fundraising, XIT - cross information technologies, XXXLutz KG, ZETA GmbH, ZGONC Handel GmbH

Über die Veranstalter

Hinter der barlag|mediaprint messeagentur GmbH stehen zwei starke Partner MediaPrint, das größte Printmedienhaus Österreichs und die BARLAG werbe- & messeagentur, der führende Veranstalter von Jobmessen in Deutschland.

Sie bündeln Ihre Kräfte und veranstalten gemeinsam die jobmesse austria.

jobmesse austria

jobmesse austria



Datum: 24.- 25.09.2022

Uhrzeit:

Samstag: 10:00-16:00

Sonntag: 11:00-17:00



Ort: MARX HALLE, 1030 Wien



WEBSITE: https://jobmessen.at/wien



Eintritt

5,00 Euro abzgl. 2,00 Euro Premierenrabatt: 3,00 Euro

Eintritt frei für Schüler, Azubis, Studierende, Rentner, Menschen mit Behinderung und deren Begleitung (Ausweis-

merkmal „B“), Erwerbslose, Transferleistungsbezieher, Kinder bis 14 Jahre (jeweils mit entsprechendem Nachweis).

Datum: 24.09.2022, 10:00 - 16:00 Uhr

Ort: Marx Halle

Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien, Österreich

Url: https://jobmessen.at/wien

jobmesse austria

jobmesse austria



Datum: 24.- 25.09.2022

Uhrzeit:

Samstag: 10:00-16:00

Sonntag: 11:00-17:00



Ort: MARX HALLE, 1030 Wien



WEBSITE: https://jobmessen.at/wien



Eintritt

5,00 Euro abzgl. 2,00 Euro Premierenrabatt: 3,00 Euro

Eintritt frei für Schüler, Azubis, Studierende, Rentner, Menschen mit Behinderung und deren Begleitung (Ausweis-

merkmal „B“), Erwerbslose, Transferleistungsbezieher, Kinder bis 14 Jahre (jeweils mit entsprechendem Nachweis).

Datum: 25.09.2022, 11:00 - 17:00 Uhr

Ort: Marx Halle

Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien, Österreich

Url: https://jobmessen.at/wien

Rückfragen & Kontakt:

jobmesse austria

barlag|mediaprint messeagentur GmbH

info @ barlagmessen.de