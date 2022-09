Amtshaus Hietzing: Operette „Indigo und die 40 Räuber“

Wien (OTS) - Am Montag, 26. September, beginnt um 19.00 Uhr im Großen Festsaal im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3) die konzertante Aufführung einer Operetten-Rarität von Johann Strauss mit dem Titel „Indigo und die 40 Räuber“. Organisiert wird der Abend durch die „Johann Strauss-Gesellschaft Wien“ in Kooperation mit der Formation „Das klassische Operettenensemble Wien“. Mitwirkende sind 5 Gesangssolisten (Claudia Camie, Peter Widholz, Pablo Cameselle, Russi Nikoff, Georg Lehner), ein Chor (Leitung: Agnes Schnabl) und das „Ensemble Kanti“. Musikalische Leiterin des Konzerts ist Margit Fussi und als Erzählerin macht Helga Papouschek mit. Karten sind ab 18.00 Uhr an der Kasse zum Preis von 25 Euro erhältlich. Infos und Reservierungen: Telefon 0677/61 29 78 56 und E-Mail klaudia.fl@aon.at.

Als Präsident der „Johann Strauss-Gesellschaft Wien“ agiert der geschätzte Tenor und Moderator Peter Widholz. Die Zuhörerschaft wird um Beachtung der geltenden Corona-Vorgaben ersucht. Der Bezirk unterstützt die Veranstaltung. Auskünfte über künftige Kultur-Termine im Amtsgebäude am Hietzinger Kai 1-3 erteilt das Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing: Telefon 4000/13 115 und E-Mail post@bv13.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Johann Strauss (Sohn), Wien Geschichte Wiki: www.geschichtewiki.wien.gv.at/Johann_Strauss_(Sohn)

Helga Papouschek (Volksoper Wien): www.volksoper.at/volksoper_wien/ensemble/solisten/Papouschek_Helga.de.php

Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

