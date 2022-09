Showtime! Ingram Micro TOP22 begeistert wieder als Live-Event

Größte ITK-Messe Österreichs mit fast 1.700 Besuchern

Wien (OTS) - Die Ingram Micro TOP22 ist als Live-Event zurück. Circa 1.700 Besucher ließen sich die Gelegenheit am 22. September 2022 nicht entgehen, die Ingram Micro TOP nach einem Jahr pandemie-bedingter Pause und der hybriden Version im Vorjahr wieder live zu erleben – mehr als 70 Aussteller, top Netzwerkmöglichkeiten, spannende Innovationen und ein vielfältiges Infotainment-Programm zeichneten den erfolgreichen Messetag aus.



It’s Showtime! Nach zwei Jahren Pause der Live-Messe präsentierten am 22. September 2022 wieder über 70 namhafte Aussteller der ITK-Branche bei der Ingram Micro TOP22 die neuesten Innovationen und Technologietrends. Dabei wurde der altbekannte Messebereich in der Pyramide Vösendorf aufgrund des großen Interesses der Hersteller und Partner erweitert und umfasste nun eine Gesamtfläche von ca. 6.000 m2. Im bewährten „Theme-Park“-Konzept, unter anderem gegliedert in die Bereiche Cloud, Security, Mobility, Digital Signage, konnten die Besucher in den direkten Austausch mit den Herstellern treten und sich über die neuesten Produkte informieren. Auch das vielfältige One-Stop-Shop-Konzept des ITK-Distributors wurde erlebbar gemacht. Die Spezialisten von Ingram Micro, zum Beispiel aus den Bereichen Distribution, Cyber Security, Cloud sowie Commerce & Lifecycle Services, standen Fachbesuchern und Presse für ausführliche Experten-Gespräche zur Verfügung. Zusätzlich lieferten zahlreiche Vorträge und Workshops, unter anderem von Ingram Micro, Microsoft, DELL Technologies, LENOVO und vielen weiteren, spannende Einblicke in die Technologie von morgen. „Nach der erfolgreichen Hybrid-Edition im Vorjahr konnte unsere TOP dieses Jahr endlich wieder als Live-Event stattfinden. Der persönliche Austausch stand daher klar im Fokus. Durch die Kombination von Trending Topics mit Infotainment-Charakter ist es uns erneut gelungen, ein State-of-the-Art-Messeerlebnis für die ITK-Branche zu bieten“, freut sich Adolf Markones, Executive Managing Director Ingram Micro Österreich.



Menschen, Technik & Innovationen

Im Sinne des diesjährigen Mottos „It’s Showtime!“ holte die ITK-Fachhandelsmesse Branchenexperten, die neuesten Technologietrends und Innovationen vor den Vorhang. Neben der Zukunft der Arbeitswelt, modernen Back-up- sowie neuesten Cloud- und Cyber Security-Lösungen war durch die Einbindung der EDUC8 und der Präsentation von Neuerungen im Education-Equipment-Sektor auch der Bildungsbereich vertreten. Moderiert von Elke Rock und Olivia Peter sowie abgerundet von kulinarischen Highlights und Gewinnspielmöglichkeiten wurde den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm geboten. Den Abschluss bildete die Best Contact Party als größter Branchentreff des ITK-Sektors. Grooviger Sound, eine 360°-Bar, eine Arcade Area sowie ein Casino-Bereich mit Roulette- und Black Jack-Tisch sorgten für kurzweiliges Entertainment. Dosenschießen, ein Riesen-Wuzzler und das Bull Riding Rodeo unterstrichen das diesjährige Motto „It’s Showtime!“ einmal mehr. Musikalisch sorgte Aygyul Leto, Looperin, Sängerin und Musikerin in Personalunion und eine der fünf besten weiblichen Beatboxerinnen weltweit, mit ihrer Band für einen gelungenen Ausklang. Die Jubiläumsveranstaltung anlässlich der 20. Ausgabe der Ingram Micro TOP im Jahr 2023 ist bereits in Planung.



