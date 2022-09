Acht von zehn Österreicher:innen greifen zum Coffee-To-Go

myCoffeeCup feiert den Tag des Kaffees

Wien/Österreich (OTS) -

Am 1. Oktober wird in ganz Österreich der Tag des Kaffees zelebriert. Ob als Genuss zuhause, im Kaffeehaus oder als koffeinreicher Begleiter unterwegs – Kaffeekultur in Österreich feiert eine lange Tradition und genießt einen hohen Stellenwert, denn neun von zehn Österreicher:innen konsumieren das Heißgetränk regelmäßig, 81 Prozent auch zum Mitnehmen. Während Frauen sich am Heißgetränk bevorzugt wärmen, sorgt das schwarze Gold bei Männern für Entspannung.

Im Rahmen einer repräsentativen Studie* stellt myCoffeeCup die Frage, warum Österreicher:innen so gerne ihren Kaffee To-Go trinken. Knapp die Hälfte aller Befragten bekommen unterwegs Gusto auf das Getränk. Dieser Trend zieht sich durch alle österreichischen Bundesländer.

Coffee-To-Go bedient bei Frauen und Männern unterschiedliche Bedürfnisse

Neben der Lust nach einem Heißgetränk haben Frauen und Männer unterschiedliche Gründe, weshalb sie zum Coffee-To-Go greifen: Zwei von zehn weiblichen Befragten (20,8 %) trinken Kaffee unterwegs, um sich an kalten Tagen zu wärmen (Männer: 11,7 %). Im Gegensatz dazu gibt mehr als ein Viertel (27 %) der Männer an, dass das Heißgetränk ihrer Wahl zur Entspannung konsumiert wird (Frauen: 19,6 %). Beide Gruppen sind sich jedoch einig, dass der Kaffee zum Mitnehmen etwas Gemütliches hat (Frauen: 15,6 %, Männer: 18,9 %).

Weniger Umweltbelastung durch Mehrwegbecher

Mit einem Verbrauch von rund 300 Millionen Einwegbechern pro Jahr gewinnt Coffee-To-Go immer mehr an Popularität. Bundesweit werden hochgerechnet 800.000 Einwegbecher täglich verwendet, rund 84 Millionen Einwegbecher pro Jahr– dabei weisen die Becher eine durchschnittliche Lebensdauer von nur 15 Minuten auf. Für die gesamte Einwegbecher-Produktion in Österreich wäre der Jahresstromverbrauch von über 9.000 Haushalte, 160 Millionen Liter Wasser und das Holz von über 4.500 Bäumen notwendig. Diesem enormen Ressourcenverbrauch bietet das Mehrwegsystem von myCoffeeCup Einhalt. Zudem bestehen die myCoffeeCups aus sortenreinem PP-Kunststoff (Polypropylen) und können dadurch zu 100 Prozent recycelt werden, bieten also auch bei der Entsorgung klare Vorteile gegenüber Einwegbechern.

„myCoffeeCup wurde gegründet, um allen Kaffeeliebhaber:innen eine umweltfreundliche Alternative zur Kurzlebigkeit der To-Go-Becher zu bieten. Die nachhaltige Mehrwegoption gibt uns allen die Chance, weiterhin Kaffee unterwegs ohne schlechtem Gewissen genießen zu können und die Umwelt langfristig zu schonen“, so Christian Chytil, Geschäftsführer von CUP SOLUTIONS und Gründer von myCoffeeCup.

Durch das ressourceneffiziente Spülsystem weist das Mehrweg-System insgesamt eine bessere Ökobilanz als die Einwegvariante auf. Die myCoffeeCups sind nämlich so designt, dass nur 0,11 Liter Wasser pro Reinigung benötigt werden. Zum Vergleich: Für die Herstellung von nur einem Einwegbecher werden 0,5 Liter Wasser verbraucht. Außerdem setzt myCoffeeCup auf weitere umweltfreundliche Maßnahmen: „Unsere Spülstraßen werden durch Ökostrom der hauseigenen Photovoltaikanlage betrieben. Zudem ist die gesamte Firmenflotte elektrobetrieben und wird zum größten Teil durch Ladestationen am Firmengelände, ebenfalls durch Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage geladen. Am Dach der Unternehmenszentrale in Floridsdorf haben wir außerdem Bienenstöcke angebracht“, erklärt Chytil.

*) Studiensteckbrief: Die Studie im Auftrag von myCoffeeCup wurde vom digitalen Markt- und Forschungsinstitut Marketagent.com durchgeführt. Von 14. bis 22. Juni 2022 wurden 1.000 webaktive Österreicherinnen und Österreicher zwischen 14-69 Jahren befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die österreichische Gesamtbevölkerung.

Über myCoffeeCup und CUP SOLUTIONS

Seit mehr als 15 Jahren stellt die CUP SOLUTIONS Mehrweg GmbH Mehrwegbecher sowie die notwendige Logistik für Festivals und Eventgastronomie zur Verfügung. Das Unternehmen ist für seine speziell entwickelte Spültechnik, die Energiegewinnung über eine Photovoltaikanlage, die Wärmerückgewinnung zur Beheizung der Maschinen, die prozess- und umweltorientierte Logistik sowie das Recycling der Becher mehrmals mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet. Mit der Marke myCoffeeCup hat das Unternehmen im Jahr 2019 ein innovatives Mehrweg-Pfand-System für Kaffeebecher eingeführt, das den Coffee-To-Go-Bereich revolutioniert: Dank zahlreicher Partner ist die Rückgabe der Becher in ganz Österreich möglich, wodurch Einwegbecher nach und nach überflüssig werden.

Weitere Informationen: www.mycoffeecup.at

Rückfragen & Kontakt:

Agentur Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit und Public Affairs GmbH

Lena Medved

Tel.: +43 676 366 83 16

E-Mail: l.medved @ eup.at