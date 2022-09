Immobilienpreis Cäsar® 2022 – Die Branchenbesten stehen fest!

Wien (OTS) - Bereits zum 16. Mal wurde Donnerstagabend der begehrte Immobilienpreis Cäsar an die erfolgreichsten Persönlichkeiten der Branche verliehen. Im Rahmen einer feierlichen Gala im Schlosstheater Schönbrunn sind herausragende Leistungen und besonderes Engagement in insgesamt acht unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet worden.

Die große Kür der Cäsaren: Rund 300 namhafte Mitglieder der Immobilienbranche fanden sich am Donnerstag, den 22. September 2022 in einem luxuriösen Ambiente im Schlosstheater Schönbrunn ein, um die Branchenbesten zu feiern. Ausgezeichnet wurden die erfolgreichsten Persönlichkeiten der Immobilienwirtschaft in acht unterschiedlichen Kategorien – heuer wurde darüber hinaus zum ersten Mal der Titel „Real Estate Expert des Jahres“ vergeben.

Moderatorin Barbara Fleissner eröffnete gemeinsam mit den Hauptsponsoren des Abends, Michael Schmidt (3SI Immogroup), Markus Busta (HSP.law), Andreas Millonig (IMMOunited) und Daniel Dworak (willhaben), die spannende Verleihung. „Der Cäsar hat sich mittlerweile als bedeutendes Qualitätssiegel der Immobilienbranche etabliert. Besonders in herausfordernden Zeiten ist es umso wichtiger, außergewöhnliche Leistungen entsprechend zu würdigen“, so Iris Einwaller, Geschäftsführerin der epmedia Werbeagentur und Veranstalterin des Cäsars.

In diesem Jahr wurden insgesamt 233 Bewerbungen eingereicht und daraus 21 FinalistInnen ausgewählt, die in den Jahren 2021 und 2022 überzeugen konnten. Die schwere Aufgabe der FinalistInnenauswahl, aber auch die inhaltliche Leitung des Cäsar wurde von den Interessensvertretungen FIABCI, ÖVI, RICS, Salon Real, immQu und dem Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der WKO übernommen.

Seit Donnerstagabend dürfen sich folgende Persönlichkeiten als die Branchenbesten in ihrer Kategorie bezeichnen.

Das sind die Cäsaren des Jahres 2022

Bauträger: Heinz Fletzberger, Vorstand SÜBA AG

Immobilienverwalterin: Susanne Bock, Bereichsleiterin Immobilienverwaltung Alpenland Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft reg. Gen.m.b.H.

Makler: Walter Mitterstöger, Partner Dr. Funk Immobilien GmbH & Co KG

Immobiliendienstleister: Alexander Bosak, Geschäftsführender Gesellschafter EXPLOREAL GmbH

Small Diamond: Irene Rief-Hauser, Geschäftsführerin Feine Immobilien Irene Rief-Hauser, MSc

Immobilienmanager: Sebastian G. Nitsch, CEO 6B47 Real Estate Investors AG

Real Estate Expert: Andrea Dissauer, Geschäftsführerin EHL Immobilien Management GmbH

Lebenswerk: Alfred Beck, Aufsichtsratsvorsitzender und Gründungsgesellschafter S+B Gruppe AG

Unter den Gästen befanden sich unter anderem die Vertreter der Verbandsjury Maximilian Peter (FIABCI), Georg Flödl (ÖVI), Jenni Wenkel (RICS), Daniela Witt-Dörring (Salon Real), Frank Brün (immQu) sowie Johannes Wild (Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der WKO). Auch die Vorjahressieger Helga Brun (Brun Immobilien), Astrid Grantner-Fuchs (EHL-Immobilien), Robin Kalandra (Kalandra Immobilien), Harald Kopertz (AURIS Immo Solutions) und Martin Löcker (UBM Development) beehrten die feierliche Gala, um den diesjährigen Cäsaren zu gratulieren.

Allgemeines zum Cäsar®:

Seit dem Jahr 2006 werden herausragende Leistungen in der Immobilienwirtschaft mit dem Immobilienaward Cäsar ausgezeichnet. Seit 2016 haben die Partnerverbände die inhaltliche Leitung des Cäsar übernommen. Diese bilden auch die kleine Verbandsjury, die die Nominierung der drei FinalistInnen pro Kategorie übernimmt. Die große Fachjury, bestehend aus 45 wahlberechtigten Expert:innen der Immobilienbranche, wählte die Cäsaren in diesem Jahr anschließend in einer notariell beaufsichtigten Jurysitzung.

Der Immobilienaward könnte jedoch ohne die zahlreichen Unterstützer nicht stattfinden: Vielen Dank an das 64-köpfige Personenkomitee, die Verbandsjury, die große Fachjury, sowie an die vier Hauptsponsoren 3SI Immogroup, HSP.law, IMMOunited, und willhaben.

Detaillierte Informationen zum Cäsar 2022 finden Sie auch unter: www.immoaward.at

BILDMATERIAL:

Die Verwendung der Bilder ist für redaktionelle Zwecke bei Nennung des Credits „Helmut Tremmel/epmedia Werbeagentur“ honorarfrei.

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Claudia Lam

T: +43 699 151 26 619

E: claudia.lam @ epmedia.at