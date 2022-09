DHL Express kündigt jährliche Preisanpassungen für 2023 in Österreich an

Preiserhöhung von 9,9% wirksam ab 1. Januar 2023

Wien (OTS) - DHL Express, der weltweit führende internationale Expressdienstleister, hat heute Preisanpassungen angekündigt, die zum 1. Januar 2023 wirksam werden. Die Erhöhung in Österreich wird 9,9 Prozent betragen, verglichen mit 2022.

"Bisher war 2022 ein weiteres turbulentes Jahr mit einem volatilen Marktumfeld, das den Welthandel herausfordert. Wir haben jedoch bewiesen, dass wir in der Lage sind, unseren KundInnen weltweit stabile und zuverlässige Dienstleistungen anzubieten", sagte Ralf Schweighöfer, CEO DHL Express Austria. "Mit der jährlichen Preisanpassung sind wir in der Lage, in unsere Infrastruktur und Technologie zu investieren, um widerstandsfähige, nachhaltige und erstklassige Kundenlösungen zu gewährleisten. Dazu gehören hochmoderne Flugzeuge und Fahrzeuge, die Erweiterung unserer Drehkreuze und Gateways, um der steigenden Kundennachfrage gerecht zu werden, und Investitionen in umweltfreundlichere und ‚grüne‘ Lösungen wie nachhaltigen Flugkraftstoff und Elektrofahrzeuge."

„Auch Investitionen in Bezug auf die Anwerbung und Bindung unserer MitarbeiterInnen sowie in das stets an Bedeutung gewinnende Themengebiet der Cyber Security sind weitere Haupttreiber der Preisanpassung. Immer in Hinblick auf unser Qualitätsversprechen an unsere KundInnen“, ergänzt Michael Eckelsberger, Geschäftsführer von DHL Express Austria.

Die Preise werden jährlich von DHL Express unter Berücksichtigung der Inflations- und Währungsdynamik sowie der Verwaltungskosten im Zusammenhang mit Regulierungs- und Sicherheitsmaßnahmen angepasst. Diese Maßnahmen werden von nationalen und internationalen Behörden in jedem der mehr als 220 Länder und Gebiete, die DHL Express bedient, regelmäßig aktualisiert. Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten variieren die Preisanpassungen von Land zu Land und gelten für alle KundInnen, sofern die Verträge dies zulassen.

