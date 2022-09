spusu startet neue Tarifaktion und Werbe-Offensive mit Hans Krankl

Mit Vollgas in den Mobilfunk-Herbst: Aktionstarif und Werbekampagne von spusu

Wien (OTS) - Der Sensationstarif „spusu legendär“ enthält ab sofort 40 Gigabyte (statt bisher 25 Gigabyte), 500 Minuten und 500 SMS und kostet unverändert € 9,90 pro Monat. Die Aktion läuft bis 17. November und wird von einer breiten Werbekampagne mit Hans Krankl begleitet.

spusu startet mit Vollgas in den Herbst: Der Aktionstarif „spusu legendär“ wird von 25 Gigabyte auf ganze 40 Gigabyte erhöht und soll damit der Bestseller des Mobilfunk-Herbstes werden. Das Highlight der begleitenden Werbekampagne ist der brandneue TV-Spot, der eine Hommage an die Neugierde darstellt und ab 26. September auf vielen österreichischen Sendern zu sehen sein wird.

Franz Pichler, Eigentümer und Geschäftsführer von spusu freut sich über die neue Herbstaktion und die weitere Zusammenarbeit mit Hans Krankl: „Bei unserem neuesten Aktionstarif ist der Name Programm: Mit 40 Gigabyte verbessern wir unser bisheriges Angebot so sehr, dass selbst Hans Krankl davon überzeugt ist“, schmunzelt Pichler und ergänzt: „Wir hoffen, damit ein Angebot geschaffen zu haben, welches vor allem all jene anspricht, die noch nicht spusu-Kunden sind und es jetzt hoffentlich werden“.

Premiere feiert der TV-Spot am 26. September, einen exklusiven Einblick erhält man aber bereits jetzt unter nachfolgendem YouTube-Link.

Einfacher Anbieterwechsel

Seit 1. November 2021 darf in Österreich für die Rufnummernmitnahme kein Entgelt mehr verrechnet werden. Damit fällt eine große Wechselbarriere für Mobilfunkkunden. Außerdem wird mit dem Tag der Rufnummernmitnahme der alte Vertrag automatisch gekündigt; ein separates Kündigungsschreiben ist daher nicht mehr notwendig. Bevor etwaige Restentgelte aufgrund einer potenziellen Vertragsbindung anfallen, informiert das spusu Service-Team jeden Kunden individuell.

Über spusu

spusu steht für "Mobilfunk ohne versteckte Kosten", überzeugt mit den besten Tarifangeboten und dem vermutlich schnellsten und freundlichsten Service-Team. spusu ist der am schnellsten wachsende Mobilfunkanbieter Österreichs mit aktuell über 400.000 Kunden und wurde seit dem Marktstart 2015 mehrfach als Testsieger der Branche ausgezeichnet. Die Rolle als Technologievorreiter erfüllt spusu seit 2021 auch durch den Ausbau von regionaler Glasfaserinternet-Infrastruktur mit eigenen Bautrupps und Fuhrpark. Seit 2022 vertreibt spusu eigene E-Bikes und veranstaltet „spusu Sport Camps“ für Kinder. Das Credo: einfach. menschlich. fair. legendär!

