BY-XM6 Mini: BOYA kündigt eine neue Version des drahtlosen 2,4-GHz-Mikrofonsystems an

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - BOYA freut sich, das BY-XM6 Mini vorzustellen, ein fortschrittliches und vielseitiges drahtloses 2,4-GHz-Mikrofonsystem, das den Erfolg der klassischen BY-XM6 Mikrofonserie mit einer weiteren Verbesserung der Portabilität fortsetzt. Mit seinen ultrakompakten Maßen, der stabilen Signalübertragung und den Aufnahmen für zwei Personen sorgt es dafür, dass der kristallklare Ton aufgenommen werden kann und ermöglicht es, den Ton zu sammeln und zusammen oder in einen separaten Kanal zu mischen. Darüber hinaus können die Sender beim Einschalten automatisch mit dem Empfänger gekoppelt werden, und dank des ultrakompakten Designs lassen sie sich leicht an der Kleidung befestigen, ohne Aufsehen zu erregen, so dass der Benutzer vor allem bei Outdoor-Aktivitäten eine hochwertige Aufnahmeerfahrung hat.

Klein und doch mächtig

Was das Design-Konzept des BY-XM6 Mini betrifft, so hat es die Priorität, leicht und bequem zu sein, der Sender wiegt nur 14,5 g und der Empfänger 34 g, was ein sehr beeindruckender Fortschritt ist und ein „kompaktes und vielseitiges" drahtloses Mikrofon darstellt. Außerdem verfügt der Empfänger über ein OLED-Display, auf dem alle wichtigen Informationen angezeigt werden, so dass jedes Detail während der Aufnahme unter Kontrolle ist.

Globale 2,4-GHz-ISM-Funktechnologie mit freier Frequenz

Dank der fortschrittlichen 2,4-GHz-ISM-Drahtlostechnologie, dem eingebauten omnidirektionalen Mikrofon und der automatischen Frequenzsprungfunktion liefert das BY-XM6 Mini-Mikrofonsystem eine professionelle Klangqualität mit einer beeindruckenden Empfindlichkeit von -39 dB und vermeidet effektiv statische Störungen und automatische Aussetzer. Außerdem bietet es eine stabile und störungsfreie Signalübertragung mit einer Reichweite von bis zu 100 m ohne Hindernisse.

Leistungsstarker Akku und breite Kompatibilität

Das BY-XM6 Mini ist so konzipiert, dass es perfekt mit DSLR, spiegellosen Kameras, Mischpulten, modernen Computern, Smartphones, Tablets und mehr funktioniert. Darüber hinaus sind sowohl der Sender als auch der Empfänger mit einem eingebauten Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, was es zu einer lohnenswerten Option für Autoren macht, die ständig im Freien drehen.

Informationen zur BOYA

BOYA ist ein Unternehmen für professionelle Audiogeräte mit Sitz in China. Mit dem Fokus auf Innovation und Qualität ist BOYA bekannt für seine exzellenten elektroakustischen Produkte und herausragenden professionellen Audiolösungen, einschließlich einer breiten Palette von Mikrofonen, Kopfhörern und fotografischen Audio-Peripheriegeräten. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.boya-mic.com.

