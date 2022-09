Aviso: Halbzeitbilanz der UN-Nachhaltigkeitsziele am 28. September

Ist die Welt noch zu retten? Hochkarätig besetzte Diskussionsveranstaltung analysiert die Agenda 2030 – Grußbotschaft von Bundespräsident a.D. Dr. Heinz Fischer

Wien (OTS) - Vom 25. bis 27. September 2015 wurden bei einem hochrangigen Gipfeltreffen der Vereinten Nationen in New York die 17 „Ziele für nachhaltige Entwicklung“ (Sustainable Development Goals, kurz SDGs) von allen 193 UN-Mitgliedsstaaten diskutiert und beschlossen. Die Agenda 2030 umfasst soziale, ökologische und ökonomische Aspekte und hat nichts Geringeres als die „Transformation unserer Welt“ bis 2030 zum Ziel.

Zeit für eine Zwischenbilanz unter dem Titel „Ist die Welt noch zu retten?“: weltumspannend arbeiten, der entwicklungspolitische Verein im ÖGB, lädt am kommenden Mittwoch, den 28. September 2022, um 5 vor 12 (11.55 Uhr) zu zwei hochkarätig besetzten Diskussionsrunden u.a. mit

Bundespräsident a.D. Dr. Heinz Fischer (Grußbotschaft)

Mag. Hartwig Kirner (FAIRTRADE Österreich)

NR Petra Bayr (SPÖ), Mag. Mario Micelli (BMAW)

Dr. Werner Raza (ÖFSE)

MMag. Julia Wegerer (AK/ÖGB)

Mag. Bernhard Zlanabitnig (SDGwatch Austria)

Johannes Greß (freier Journalist)

Konrad Rehling (Südwind)

Lena Schilling (Klimaaktivistin)

Die Veranstaltung findet in Präsenz in der RIVERBOX (10. Stock) des ÖGB-Catamaran (Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien) statt. Ab 11 Uhr sind alle Gäste zu einem FAIRTRADE-Brunch eingeladen. Um 11.55 Uhr wird die Konferenz eröffnet und darüber hinaus via Livestream auf fb.com/weltumspannend.arbeiten und auf dem youtube-Kanal des ÖGB International (https://bit.ly/3R3tN8x) übertragen.

Zum Gesamtprogramm der Veranstaltung: www.weltumspannend-arbeiten.at/angebote/veranstaltungen/ist-die-welt-noch-zu-retten

