Verena Scheitz und Stephan Eberharter präsentieren am 24. September „Die große Alpen-Radtour“ in ORF 2

Um 20.15 Uhr „Mit Stars und Hits von den Lienzer zu den Südtiroler Dolomiten“

Wien (OTS) - TV-Moderatorin Verena Scheitz und Ski-Olympiasieger Stephan Eberharter laden das Publikum am Samstag, dem 24. September 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 in „Die große Alpen-Radtour – Mit Stars und Hits von den Lienzer zu den Südtiroler Dolomiten“ zu einer sehenswerten Fahrrad-Entdeckungsreise nach Ost- und Südtirol ein. Dabei schwingen sich die beiden auf ihre Drahtesel und treffen zahlreiche prominente Persönlichkeiten. Für musikalische Highlights sorgen DJ Ötzi, Die Seer, Melissa Naschenweng, Chris Steger, das Herbert Pixner Projekt, die Kastelruther Spatzen, Norman Stolz, Ganes, die Mountain Crew, Martin Locher und Sara De Blue.

Verena Scheitz und Stephan Eberharter starten ihre Radtour in Lienz in Osttirol, danach geht es für sie weiter auf dem Iseltal-Radweg, dessen Route neben dem letzten freifließenden Gletscherfluss Österreichs, der Isel, verläuft. Die Reise der beiden führt weiter von den Lienzer Dolomiten über das Pustertal, vorbei am Pragser Wildsee, bis zu den Südtiroler Dolomiten, mitsamt den Drei Zinnen und der Seiser Alm, bis zum Ende der Tour in Meran in Südtirol. Verena Scheitz und Stephan Eberharter lernen auf ihren Fahrrädern ökologisch lebende Einheimische mit besonderen Geschichten kennen und begegnen Sport-Publikumslieblingen wie Mountainbike-Juniorenweltmeisterin Laura Stigger und Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl. Ebenfalls mit dabei: der Südtiroler Skiweltcup-Abfahrtsstar Dominik Paris, der sich mit einem weiteren Sieg den dritten Platz auf der ewigen Bestenliste der Abfahrer mit Stephan Eberharter teilen kann. Das Publikum lernt ihn in Meran nicht nur als Spitzensportler, sondern auch als Mensch kennen. Die Südtiroler Bergsteigerlegende Hans Kammerlander schildert zudem sein abenteuerliches Leben.

„Die große Alpen-Radtour“ lädt zum Entschleunigen ein, Verena Scheitz und Stephan Eberharter wollen das Publikum außerdem dazu animieren, sich selbst auf den Fahrradsattel zu schwingen, um die Schönheit der Tiroler Bergwelt zu erkunden.

„Die große Alpen-Radtour“ ist eine Produktion des ORF-Landesstudios Tirol. Drehbuch: Eduard Ehrlich. Regie: Stephan Pichl. Produktion:

Hartmann Seeber Actionfilm. Gesamtleitung: Helmut Krieghofer.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at