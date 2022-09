Super-Sport-Wochenende mit UEFA Nations League, ELF-Finale, NFL & ICE Hockey League LIVE auf PULS 4, PULS 24, puls24.at & ZAPPN

UEFA Nations League: Italien - England & England - Deutschland | ELF-Finale: Vienna Vikings - Hamburg Sea Devils | Colts - Chiefs mit Bernhard Raimann | ICE: Pustertal – Black Wings

Wien (OTS) - Fußball, Football & Eishockey der Extraklasse: Von Freitag bis Montag gibt es an vier Tagen Live-Spitzensport im TV auf PULS 4 und PULS 24 sowie im Livestream auf puls24.at & ZAPPN. Den Anfang macht am Freitag um 20:15 Uhr live auf PULS 24 die UEFA Nations League mit dem Topspiel Italien gegen England aus dem San Siro in Mailand. Die letzten großen Länderspiele vor der Weltmeisterschaft stehen bevor. Die Engländer brauchen unbedingt ein Erfolgserlebnis, um den Anschluss in Gruppe 3 der Liga A nicht zu verlieren. Um den Wochenstart zu erleichtern, gibt es am Montag, um 20:15 Uhr live auf PULS 24 und im Livestream auf puls24.at einen Fußball-Leckerbissen - den großen Klassiker England gegen Deutschland aus dem Wembley Stadium.



Am Samstag treffen in der win2day ICE Hockey League um 19:05 Uhr live auf PULS 24 und im Livestream auf puls24.at der HC Pustertal auf die Black Wings Linz. In der noch jungen Saison feierten beide Teams ihre ersten Saisonsiege gegen den VSV. Heiße Action am Eis ist auch am dritten Spieltag wieder garantiert.



Super-Football-Sonntag mit Bernhard Raimann & Finale der European League of Football mit Vienna Vikings



Am Sonntag gibt es ab 14:10 Uhr live auf PULS 4 und ZAPPN zwölf Stunden Spitzen-Football mit rot-weiß-roter Beteiligung. Die Vienna Vikings greifen in ihrer Premieren-Saison in der European League of Football im „Championship Game“ in Klagenfurt nach dem Titel. Gegner im „Finale daheim“ ist der Vorjahresfinalist Hamburg Sea Devils. Die Norddeutschen sind mit einer Bilanz von 11 Siegen und nur einer Niederlage das beste Team der „Regular Season“ und setzten sich im Halbfinale gegen die Raiders Tirol durch.



Bevor der Montag kommt, kommt die NFL. Ab 19:00 Uhr gibt es live auf PULS 4 und ZAPPN das Duell Indianapolis Colts vs. Kansas City Chiefs. Der Burgenländer Bernhard Raimann wird zum ersten Mal live im österreichischen Free-TV zu sehen sein, wenn der 2,01 Meter große Offensive Tackle seinen Mann in der besten Football-Liga der Welt steht. Direkt danach kommt es zum Legenden-Duell zwischen dem siebenfachen Super Bowl Champion Tom Brady und dem Super Bowl Sieger 2010 Aaron Rodgers, wenn die Tampa Bay Buccaneers die Green Bay Packers empfangen.



Übersicht: Super-Sport-Wochenende live auf PULS 4, PULS 24, puls24.at & ZAPPN



Freitag, 23. September 2022:

UEFA Nations League um 20:15 Uhr live auf PULS 24 & puls24.at: Italien vs. England

Kommentator: Florian Knöchl

Moderator: Mario Hochgerner

Experte: Johnny Ertl

Field-Reporter: Phillip Hajszan

Samstag, 24. September 2022:

ICE Hockey League um 19:05 Uhr live auf PULS 24 & puls24.at: HC Pustertal vs. Steinbach Black Wings Linz

Kommentator: Martin Pfanner

Experte: Anton Bernard

Sonntag, 25. September 2022:

ELF, Championship Game um 14:10 Uhr live auf PULS 4 & ZAPPN: Vienna Vikings vs. Hamburg Sea Devils

Kommentatoren: Walter Reiterer & Max Sommer (Headcoach Österreichisches Nationalteam)

Field-Reporter: Julian Kurzwernhart

NFL um 19:00 Uhr live auf PULS 4 & ZAPPN: Indianapolis Colts vs. Kansas City Chiefs

Kommentatoren: Pasha Asiladab & Phillip Hajszan

NFL um 22:25 Uhr live auf PULS 4 & ZAPPN: Tampa Bay Buccaneers vs. Green Bay Packers

Kommentatoren: Michael Eschlböck & Christopher D. Ryan

Montag, 26. September 2022:

UEFA Nations League um 20:15 Uhr live auf PULS 24 & puls24.at: England vs. Deutschland

Kommentator: Florian Knöchl

Moderator: Mario Hochgerner

Experte: Johnny Ertl

Field-Reporter: Phillip Hajszan

Rückfragen & Kontakt:

Lukas Strecker

lukas.strecker @ prosiebensat1puls4.com