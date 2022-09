Huawei Wohnförderstipendium verliehen

In Kooperation mit der ÖJAB hat Huawei auch dieses Jahr wieder drei Stipendienplätze an junge Talente vergeben, die für ihr Studium in eine andere Stadt ziehen müssen.

Wir sind der Meinung, dass Bildung nicht zum Privileg von gutverdienenden Familien werden darf. Talente zu fördern, unabhängig von Herkunft und Hintergrund, liegt seit Anfang an in der DNA von Huawei. Wir freuen uns, dass wir mittlerweile über 30 Studierende fördern konnten und dass wir auch dieses Jahr wieder drei so ambitionierten jungen Menschen eine finanzielle Sorge abnehmen können Erich Manzer, Deputy CEO von Huawei Österreich 1/3

Ich bin wirklich dankbar, dieses Jahr das Stipendium von Huawei zu bekommen“, so Kevin Kain. „Es war mein großer Wunsch in Wien zu studieren, aber gleichzeitig war mir bewusst, dass es eine große finanzielle Herausforderung für mich und meine Familie wäre. Mit dem Stipendium bin ich meinem Traum ein großes Stück nähergekommen und ich freue mich schon sehr auf alles, was ich dieses Jahr lernen werde! Kevin Kain 2/3

An 43 ÖJAB-Standorten in Österreich, darunter 28 Wohnheime, sind unsere 750 hauptamtlichen MitarbeiterInnen und mehrere hundert Freiwillige tagtäglich im Einsatz, um soziale Arbeit zu leisten und junge und alte Menschen zu unterstützen. Huawei leistet dazu einen wichtigen Beitrag, indem das Unternehmen jedes Jahr die Wohnkosten für drei sozial bedürftige Studierende in ÖJAB-Häusern übernimmt. Wir sind darüber sehr froh – denn wenn alle etwas beitragen, wir die Welt eine bessere! Dr. Monika Schüssler, Geschäftsführerin der ÖJAB 3/3

Wien (OTS) - Bei einer offiziellen Verleihung im ÖJAB Wohnhaus in der Johannesgasse, im 1. Wiener Gemeindebezirk, übergab Huawei in Kooperation mit der ÖJAB (Österreichische Jungarbeiterbewegung) bereits zum elften mal drei Huawei-Stipendien. Mit dem Stipendium haben die jungen Talente eine Wohngutschrift für ein gesamtes Studienjahr erhalten.

Talenteförderung wichtiger denn je

Dieses Jahr hat die Kooperation zwischen Huawei Österreich und der ÖJAB, die schon über ein Jahrzehnt besteht, an noch größerer Bedeutung gewonnen: Durch die geopolitischen Entwicklungen und die damit einhergehenden Teuerungen, die sich vor allem auch in Wohnkosten niederschlagen, ist es für viele junge Menschen besonders schwer geworden, eine Ausbildung zu finanzieren. „ Wir sind der Meinung, dass Bildung nicht zum Privileg von gutverdienenden Familien werden darf. Talente zu fördern, unabhängig von Herkunft und Hintergrund, liegt seit Anfang an in der DNA von Huawei. Wir freuen uns, dass wir mittlerweile über 30 Studierende fördern konnten und dass wir auch dieses Jahr wieder drei so ambitionierten jungen Menschen eine finanzielle Sorge abnehmen können “, so Erich Manzer, Deputy CEO von Huawei Österreich.

Um sich für eines der Stipendien bewerben zu können, mussten die Teilnehmer:innen einen guten Schul- oder Studienerfolg und ihren finanziellen Bedarf nachweisen. Außerdem wurden die Studierenden gebeten, ein Essay zum Thema „Wie modernste Technologien zu einer nachhaltigeren Welt beitragen können“ zu verfassen. Überzeugen konnten dieses Jahr Kevin Kain aus Indien, João Pinheiro da Silva aus Portugal und Fanni Gabriella Südi aus Ungarn.

„ Ich bin wirklich dankbar, dieses Jahr das Stipendium von Huawei zu bekommen“, so Kevin Kain. „Es war mein großer Wunsch in Wien zu studieren, aber gleichzeitig war mir bewusst, dass es eine große finanzielle Herausforderung für mich und meine Familie wäre. Mit dem Stipendium bin ich meinem Traum ein großes Stück nähergekommen und ich freue mich schon sehr auf alles, was ich dieses Jahr lernen werde! “

Offizielle Verleihung im kleinen Rahmen

Im Rahmen einer kleinen Feierlichkeit im Studierendenwohnheim ÖJAB-Haus Johannesgasse im 1. Bezirk in Wien überreichten Dr. Monika Schüssler, ÖJAB-Geschäftsführerin und Erich Manzer, Deputy CEO von Huawei Österreich, den Stipendiat:innen die Urkunden sowie jeweils eine Gutschrift über einen kostenlosen Wohnplatz für ein Jahr.

" An 43 ÖJAB-Standorten in Österreich, darunter 28 Wohnheime, sind unsere 750 hauptamtlichen MitarbeiterInnen und mehrere hundert Freiwillige tagtäglich im Einsatz, um soziale Arbeit zu leisten und junge und alte Menschen zu unterstützen. Huawei leistet dazu einen wichtigen Beitrag, indem das Unternehmen jedes Jahr die Wohnkosten für drei sozial bedürftige Studierende in ÖJAB-Häusern übernimmt. Wir sind darüber sehr froh – denn wenn alle etwas beitragen, wir die Welt eine bessere! " , sagt Dr. Monika Schüssler, Geschäftsführerin der ÖJAB.



Weitere Informationen zu Huawei Technologies Austria:

https://grayling.uncovr.com/News.aspx?menueid=22194

Rückfragen & Kontakt:

Huawei Technologies Austria GmbH

Nikolaus Tuschar

Public Affairs & Communication

+436505468903

nikolaus.tuschar @ huawei.com

https://e.huawei.com/at/about/huawei-enterpris