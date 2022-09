Novak (SPÖ): Wir müssen gemeinsam Fürsorge tragen und gemeinsam Lösungen finden

Zusammensetzen und reden anstatt mieser Kampagnen

Wien (OTS/SPW-K) - SPÖ-Gemeinderätin Barbara Novak findet es bedenklich und widerlich, wie die Oppositionsparteien – allen voran die ÖVP – auf die Situation der Wien Energie reagierte – und nach wie vor reagiert. Für sie gebe es zwei Möglichkeiten, dieses Thema rund um den „Black Friday“ aufzuarbeiten. „Nämlich auf die Art und Weise, wie es in der Schweiz passierte: Die Axpo hatte sich an die Regierung gewandt und in aller Ruhe wurde eine Lösung gefunden, ohne damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und dann gibt es ein anderes Schemata, nämlich jenes, das wir in Österreich erlebt haben: Dirty Campaigning.“

„Ich erinnere mich noch genau an das Interview von Bundesminister Brunner in der ,ZiB 2‘. Er hat gegrinst wie ein Hutschpferd, weil er sich so gefreut hat, dass er endlich der Stadt Wien und dem Wiener Bürgermeister eins auswischen konnte…. Mit ganz viel Dreck werfen und hoffen, dass irgendetwas picken bleibt“, so Novak, die weiter meint: „Man nimmt in Kauf, einem derart wichtigen Unternehmen, dass für zwei Millionen Wiener:innen, für all seine Mitarbeiter:innen, für die Netzsicherheit und vieles mehr Verantwortung trägt, ein schlechtes Image zu verpassen, nur weil man politisches Kleingeld damit wechseln kann. Das ist widerlich!“

Ein derart bedeutsames Unternehmen dürfe man doch nicht derart öffentlich behandeln. Wenn man wisse, was alles auf dem Spiel stehe, dann erkenne man, dass der zentrale Schlüssel die Fürsorge sei. „Eine Fürsorge, die wir gemeinsam zu tragen haben. Und die Versorgungssicherheit, die sich daraus ergeben muss“, ergänzt die Gemeinderätin.

Novak stellt ebenso klar: „Natürlich ist es richtig, dass PwC keinen Abschlussbericht abgegeben hat, aber PwC hat in dieser Causa geprüft, ob es Leerverkäufe sowie Spekulationen gegeben hat. Und Wien Energie wurde von allen Vorwürfen freigesprochen.“

„Was ich mir wünsche ist, dass wir Schemata 1 zur Krisenbewältigung - wie in der Schweiz - schaffen: Gemeinsam Lösungen zu finden und zu kommunizieren.“

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Andrea Buday

SPÖ-Klub Rathaus

Leitung Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000 81923

E-Mail: andrea.buday @ spw.at