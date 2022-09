Breite und überparteiliche Unterstützung von Bürgermeister:innen für Alexander Van der Bellen

Van der Bellen mit großer Wertschätzung und Dank für die Arbeit der Bürgermeister:innen und Gemeindevertreter:innen in ganz Österreich

Wien (OTS) - Das Amt der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ist nicht nur eines der schönsten Ämter unserer Republik, sondern auch ein Amt mit großer Verantwortung und vielen großen Herausforderungen. Die multiplen Krisen unserer Zeit sorgen für Verunsicherung und Sorgen bei den Bürgerinnen und Bürgern.

Die Bürgermeister:innen und Gemeindevertreter:innen erfahren meist direkt davon, sie sind in ihren Gemeinden greifbar und müssen von der Klimakrise über die Energiekrise bis hin zu Bildung und Soziales die großen politischen Entscheidungen in konkrete Handlungen übersetzen.

Alexander Van der Bellen: „Als Bundespräsident ist es mir ein ganz besonderes Anliegen, einen guten Draht zu vielen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern zu pflegen. Sie spüren am schnellsten wo der Schuh drückt und wissen, ob Maßnahmen der Regierenden auch ankommen und funktionieren. Immer, wenn ich in Österreich unterwegs bin, bin ich auch zu Gast in einer Gemeinde und suche dort mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister das Gespräch. Das gilt von der kleinen alpinen Gemeinde Kaunertal bis zur Millionenstadt Wien. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind meistens die ersten Krisenmanager – und auch dafür gebührt ihnen größter Dank.“

Umso mehr freut es Van der Bellen, dass sich so viele Bürgermeister:innen quer durch die Parteienlandschaft und aus ganz Österreich dazu entschlossen haben, seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit als Bundespräsident zu unterstützen.

Hier finden Sie eine exemplarische Auswahl von Stimmen der Bürgermeister:innen für Van der Bellen

Maria PACHNER (ÖVP)

Bürgermeisterin von Grieskirchen

„Ich vertraue Alexander Van der Bellen, weil er Österreich mit seiner Ruhe und Besonnenheit sicher durch schwierige Zeiten gebracht hat!“

Karin BAIER (SPÖ)

Bürgermeisterin von Schwechat

„Schon vor 6 Jahren habe ich im Komitee „Bürgermeister:innen für Alexander van der Bellen” meine Unterstützung gezeigt. Sehr gern und aus Überzeugung möchte ich diese auch für die Bundespräsidentenwahl 2022 erneuern.“

Sabine NADERER-JELINEK (SPÖ)

Bürgermeisterin von Leonding

Alexander Van der Bellen ist ein Mensch, der besonnen agiert, auch wenn die Zeichen auf Sturm stehen, und versucht zu verbinden statt zu trennen – das sind aus meiner Sicht in bewegten Zeiten wie diesen zentrale Eigenschaften als Bundespräsident. Deshalb bekommt er meine Stimme.

Karl SCHWEINSCHWALLER (ÖVP)

Bürgermeister a. D. von Dietach

„Alexander Van der Bellen hat bewiesen, dass er dieses Amt „kann“. Mit Ruhe, Besonnenheit und Verfassungswissen hat er in schwierigen Zeiten versucht, die Menschen in Österreich nicht zu spalten, sondern ihnen den Glauben an Österreich zu vermitteln.“

Peter OBERLEHNER (ÖVP)

Landtagsabgeordneter, Bürgermeister von Pötting

„Ich denke, dass Alexander Van der Bellen ein sehr guter Bundespräsident für Österreich ist. Er hat in seiner bisherigen Präsidentschaft mit ruhiger Hand staatsmännisch agiert.“

Rudi HEMTESBEGER (GRÜNE)

Landtagsabgeordneter, Bürgermeister von Attersee

"Alexander Van der Bellen ist der Grund, warum ich in die Politik gegangen bin. Seine Unaufgeregtheit, seine Integrität und Sachlichkeit sind beste Voraussetzungen für das Amt des österreichischen Bundespräsidenten. Seine Fähigkeit, Krisen zu lösen, hat er in stürmischen Zeiten bewiesen und damit sichergestellt, dass Österreich ein Rechtsstaat ist und bleibt."

Manfred KALCHMAIER (SPÖ)

BGM a. D. von Sierning

„Ich unterstütze unseren Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, weil er bewiesen hat, dass er auch in großen Krisen das Land mit ruhiger Hand und Übersicht steuern kann.”

Ing. Harald SEIDL (SPÖ)

Bürgermeister a. D. von Traun

„Ja, auch ich unterstütze Van der Bellen.“

Franz ABBREDERIS (ÖVP)

Vizebürgermeister a. D. von Rankweil

„Van der Bellen ist gerade in der heutigen, sehr bewegten Zeit der richtige Mann an der richtigen Stelle. Meine Stimme hat er sicher. Ich hoffe auch Ihre …“

Josef RESCHEN (SPÖ)

Bürgermeister a. D. von Salzburg

„Ich wähle Alexander Van der Bellen, weil er bisher meine Erwartungen in eine untadelige Amtsführung voll erfüllt hat.“

Pepi RAICH (ÖVP)

Bürgermeister a. D. von Kaunertal

„Weil ich weiß, dass er für Österreich und mich der beste Bundespräsident ist.“

Bernard SADOVNIK (Etnotna Lista/Einheitsliste)

Bürgermeister von Globasnitz/Globasnica

„Ich unterstütze Dr. Alexander Van der Bellen, weil er sich nachhaltig und authentisch für Demokratie und Volksgruppenrechte einsetzt. Er ist Garant für ein Österreich der sprachlichen und kulturellen Vielfalt! Podpiram Dr. Alexandra Van der Bellna, ker je velik zagovornik demokracije in pravic avstrijskih manjšin. Je garant za kulturno in jezikovno raznolikost Avstrije!”

Thomas HEIM (SPÖ)

Bürgermeister von Ratten

„Alexander Van der Bellen ist ohne jeden Zweifel die beste Wahl für Österreich, ganz besonders in einer Zeit mit mehreren großen Herausforderungen. Erfahren, kompetent und verbindend hat er bereits die letzten Jahre souverän gemeistert. Daher unterstütze ich ihn auch für eine weitere Amtszeit aus voller Überzeugung.“

Georg WILLI (GRÜNE)

Bürgermeister von Innsbruck

„Alexander Van der Bellen ist unser Bundespräsident. Er hat Österreich hervorragend durch die letzten sechs Jahre geführt. Mit seiner Erfahrung, mit seiner Ruhe und manchmal auch mit einem Augenzwinkern. So einen Mann brauchen wir an der Spitze des Staates und daher bitte ich Sie ihn auch zu unterstützen.“

Klaus LUGER (SPÖ)

Bürgermeister von Linz

„Die multiplen Krisen unserer Zeit sowie hoffnungsvolle Perspektiven für die Zukunft standen im Mittelpunkt der Eröffnungsfeierlichkeiten des heurigen Internationalen Brucknerfestes. Schwierige Zeiten, die Besonnenheit an der Spitze des Landes benötigen. Darum habe ich mich besonders gefreut, dass trotz des anstehenden Wahlkampfes Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Weg nach Linz gefunden hat. Er ist ein sehr besonnenes und Optimismus gebendes Staatsoberhaupt, für das es am 9. Oktober zur Wahl geht. Ich hoffe vor allem auf eine rege Wahlbeteiligung und auf breite Unterstützung für Alexander Van der Bellen.“

Michael LUDWIG (SPÖ)

Bürgermeister von Wien

„Alexander Van der Bellen steht für Stabilität, Professionalität und Weltoffenheit. Von daher hat er auch meine Unterstützung bei der Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober.“

