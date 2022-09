Jungmediziner:innen begrüßen Facharzt und fordern Einbindung

Gesundheitsminister Rauch kommt Forderungen vonseiten der Jungärzt:innen nach - der Facharzt für Allgemein- und Familienmedizin wird eingeführt.

Die Ausweitung der Lehrpraxis ist eine langjährige Forderung der Allgemeinmediziner:innen in Ausbildung Dr. Richard Brodnig, Obmann der JAMÖ und Arzt in Ausbildung für Allgemeinmedizin in Wien 1/3

In jedem Bundesland sind die Regelungen zur Lehrpraxis unterschiedlich, dadurch sind Bundesländerwechsel während der Ausbildung erschwert. Zudem bedeutet ein Wechsel in die Lehrpraxis einen enormen finanziellen Einschnitt bis zur Hälfte des Monatsgehaltes. Das ist eine Lebensphase, in der viele Kolleg:innen eine Familie gründen Dr. Julia Schirgi, Ausbildungsbeauftragte der JAMÖ und Ärztin in Ausbildung für Allgemeinmedizin in der Steiermark 2/3

Um die Attraktivität der Allgemeinmedizinausbildung wirklich zu erhöhen, müssen die Erfahrungen der Betroffenen jedenfalls berücksichtigt werden. Wir leben jeden Tag mit den Ausbildungsbedingungen und sind daher gerne bereit, uns hier aktiv einzubringen Dr. Julia Schirgi, Ausbildungsbeauftragte der JAMÖ und Ärztin in Ausbildung für Allgemeinmedizin in der Steiermark 3/3

Wien (OTS) - Die Junge Allgemeinmedizin Österreich (JAMÖ) begrüßt die Ankündigung zur lange überfälligen Umsetzung eines Facharzt für Allgemein- und Familienmedizin. Dabei werden die bisher veröffentlichten Rahmenbedingungen positiv gesehen. Die Ausweitung der Lehrpraxis ist eine langjährige Forderung der Allgemeinmediziner:innen in Ausbildung , sagt Dr. Richard Brodnig, Obmann der JAMÖ und Arzt in Ausbildung für Allgemeinmedizin in Wien.

Während die fachliche und inhaltliche Betreuung in der Lehrpraxis positiv evaluiert wird, sieht die JAMÖ jedoch ein zentrales Problem in der praktischen Umsetzung. In jedem Bundesland sind die Regelungen zur Lehrpraxis unterschiedlich, dadurch sind Bundesländerwechsel während der Ausbildung erschwert. Zudem bedeutet ein Wechsel in die Lehrpraxis einen enormen finanziellen Einschnitt bis zur Hälfte des Monatsgehaltes. Das ist eine Lebensphase, in der viele Kolleg:innen eine Familie gründen , so Dr. Julia Schirgi, Ausbildungsbeauftragte der JAMÖ und Ärztin in Ausbildung für Allgemeinmedizin in der Steiermark.

Bei der Ausarbeitung der Details sieht die JAMÖ daher ein zentrales Element in der Partizipation der Betroffenen, um unerwünschte Folgen der Ausbildungsreform durch bürokratische Details schon im Vorfeld abzuwenden. Um die Attraktivität der Allgemeinmedizinausbildung wirklich zu erhöhen, müssen die Erfahrungen der Betroffenen jedenfalls berücksichtigt werden. Wir leben jeden Tag mit den Ausbildungsbedingungen und sind daher gerne bereit, uns hier aktiv einzubringen , so Schirgi.

Die JAMÖ ist ein österreichweit tätiger gemeinnütziger Verein von Medizinstudent:innen, Ärzt:innen in Ausbildung und Allgemeinmediziner:innen bis 5 Jahre nach Abschluss der Ausbildung. Mit seinen rund 400 Mitgliedern setzt sich der Verein seit Jahren für die Verbesserung der Allgemeinmedizinausbildung in Österreich ein.

