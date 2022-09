Lagermax Logistics testet Exoskelett am Standort Salzburg

Testphase von Exoskelett im Bereich Warehousing am Logistikstandort Salzburg +++ Unterstützung bei körperlichen Tätigkeiten +++ Vorbeugung von körperlichen Überbelastungen +++

Salzburg (OTS) - Salzburg, 21. September 2022. Die Lagermax Logistics Austria GmbH testet den Einsatz von Exoskeletten im Bereich Warehousing am Logistikstandort Salzburg. Anfang September wurden mehrere Mitarbeiter mit den neuen technischen Hilfsmitteln ausgestattet. Die Exoskelette sollen Beschäftigten bei ihren körperlichen Arbeiten unterstützen und damit für Erleichterung im Arbeitsalltag sorgen.

Erfahrungswerte unter Realbedingungen

Nun gilt es, in einer ersten Testphase herauszufinden, wie der Einsatz praktikabel und effizient im Alltag angewendet werden kann. „Mittels der Exoskelette erhoffen wir uns vielversprechende Erleichterungen für unsere Mitarbeiter. Durch die optimale Unterstützung des Oberkörpers erfolgt eine Entlastung des Rückens und beugt gesundheitsschädlichen Überlastungen sowie Arbeitsunfällen besser vor“, zeigt sich Michael Macheiner, Geschäftsführer Lagermax Logistics Austria GmbH, von der Anschaffung überzeugt. Während der Testphase stehen vor allem Be- und Entladevorgänge im Umschlagsbereich im Fokus, da hier naturgemäß die größten Belastungen für den Körper auftreten. Jedes Exoskelett kann problemlos an unterschiedliche Körperstaturen angepasst werden und folgt automatisch den individuellen Bewegungen des Benutzers.

Gerüstet für die Zukunft

In Bezug auf die stetig steigenden Kundenvolumina im Umschlags- und Logistikbereich sorgt die Anschaffung der Exoskelette für einen weiteren wichtigen Baustein innerhalb Lagermax Logistics Austria um für ihre Beschäftigten maßgebliche körperliche Erleichterungen zu schaffen und Gesundheitsschäden vorzubeugen.



Fact Box – Lagermax Group

Die Lagermax Group bietet mit 55 eigenen Standorten in 12 Ländern Europas – Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien und der Türkei – ein ausgereiftes Distributionsnetz für alle Kundenwünsche. Die Lagermax Group erwirtschaftete 2021 einen Gesamtumsatz von 545 Millionen Euro und beschäftigt über 3.450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

