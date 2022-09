Lenzing/VERBUND: 3.10.2022 - Teil-Inbetriebnahme der größten Flächen-Photovoltaikanlage in Oberösterreich

Lenzing Group und VERBUND laden am 3.10.2022 um 10:00 Uhr zur Teil-Inbetriebnahme der größten Flächen-Photovoltaikanlage in Oberösterreich ein. Anmeldung erforderlich!

Lenzing/Wien (OTS) - Die Lenzing Group, ein weltweit agierendes Unternehmen, das aus dem Rohstoff Holz Fasern herstellt, und VERBUND, das führende heimische Energiewendeunternehmen, laden gemeinsam am 3.10.2022 um 10:00 Uhr zur Teil-Inbetriebnahme der größten Flächen-Photovoltaikanlage in Oberösterreich ein.

Lenzing setzt deutliche Zeichen in Richtung Energiewende. Nach mehreren Photovoltaik-Dachanlagen nimmt das Unternehmen nun den ersten Teil der Flächen-Photovoltaikanlage "Ofenloch" in Betrieb. Mit VERBUND als Partner rüstet sich Lenzing zudem für eine elektromobile Zukunft mit dem Aufbau einer E-Ladeinfrastruktur am Unternehmensstandort für Mitarbeiter:innen, Besucher:innen und den eigenen Fuhrpark.

Die Teil-Inbetriebnahme der auf einer Deponiefläche errichteten PV-Anlage "Ofenloch" findet statt

am Montag, 3.10.2022

um 10:00 Uhr.

Treffpunkt: 4860 Lenzing, Bundesstraße 8

(Parkmöglichkeiten vor dem Gebäude Bundesstraße 7)

Der Transfer vom Treffpunkt zur Flächen-PV-Anlage "Ofenloch" erfolgt per Bus, die Eigenanreise ist nicht möglich.

Ihre Gesprächspartner:

Landesrat Markus Achleitner, Land OÖ

Landesrat Stefan Kaineder, Land OÖ

DI Stephan Sielaff, Vorstandsvorsitzender Lenzing

Dr. Michael Strugl, Vorstandsvorsitzender VERBUND

DI Christian Skilich, Mitglied des Vorstandes Lenzing



Für die Teilnahme ist eine namentliche Anmeldung erforderlich. Bitte senden Sie diese per Mail an: media @ lenzing.com

Teil-Inbetriebnahme der größten Flächen-Photovoltaikanlage in Oberösterreich

Die Lenzing Group, ein weltweit agierendes Unternehmen, das aus

dem Rohstoff Holz Fasern herstellt, und VERBUND, das führende

heimische Energiewendeunternehmen, laden gemeinsam zur Teil-Inbetriebnahme der größten Flächen-Photovoltaikanlage in Oberösterreich ein.

Datum: 03.10.2022, 10:00 - 12:00 Uhr

Ort: Lenzing Betriebsgelände, 4860 Lenzing, Parkmöglichkeiten vor dem Gebäude Bundesstraße 7

Bundesstraße 8, 4860 Lenzing, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Lenzing Gruppe

Dominic Köfner

VP Corporate Communication & Public Affairs

Tel.: +43 (0)7672-701 2743

E-Mail: media @ lenzing.com



VERBUND AG

Martha Salaquarda

Leitung Marketing und Kommunikation VEB

Tel.: +43 (0)664 8287594

E-Mail: Martha.Salaquarda @ verbund.com