Fort Knox Gewinn im Casino Bregenz beschert Schweizerin über 214.000 Euro

Österreichs höchstdotierter Automatenjackpot wurde am Dienstagabend zum dritten Mal innerhalb eines Monats gewonnen.

Wien (OTS) - Im Casino Bregenz sind Internationalität und Nachbarschaft kein Widerspruch. Seit jeher erfreut sich das Casino am Bodensee auch bei Gästen aus Deutschland und der Schweiz großer Beliebtheit. Nicht zuletzt deshalb, weil immer wieder ganz große Gewinne den Weg in eines der Nachbarländer finden – so wie vergangenen Dienstagabend.

Eine Besucherin aus der Schweiz war gestern zum ersten Mal im Casino Bregenz zu Gast. Ihre große Stunde schlug in den frühen Abendstunden, als das Display des Fort Knox Automaten, an dem sie ein Spiel versuchte, plötzlich den Haupttreffer anzeigte. Und der war exakt 214.259,03 Euro schwer. Die freudestrahlende Gewinnerin, die kurz vor der Pension steht, kündigte an, mit einem Teil des Geldes einen schönen Urlaub zu machen. Und am Gewinn darüber hinaus auch ihre Kinder teilhaben zu lassen, die sie das nächste Mal mitbringen möchte. Denn ihr erster Besuch im Casino Bregenz soll keinesfalls ihr letzter gewesen sein.

Der gestrige Hauptgewinn am Fort Knox Jackpot ist bereits der dritte innerhalb eines Monats an Österreichs höchstdotiertem Automatenjackpot. Die insgesamt 90 Fort Knox Automaten bieten den Gästen von Casinos Austria ein einzigartiges Slotgame-Erlebnis. Sie sind österreichweit in den zwölf Casinos miteinander verbunden und werden nach jedem Jackpot-Gewinn wieder mit 200.000 Euro befüllt. Kein anderer Fort Knox Automat weltweit bietet diese hohe Gewinnsumme, der Minimaleinsatz beträgt lediglich 75 Cent.

Ein Foto zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/Dritter-Fort-Knox-in-einem-Monat

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Richard Emele

Corporate Communications

Casinos Austria AG

Tel.: +43/1/79070 – 31931

E-Mail: richard.emele @ casinos.at



Patrick Minar

Managing Director Corporate Communications

Casinos Austria AG

Tel.: +43/1/53440 – 31900

E-Mail: patrick.minar @ casinos.at

Website: www.casinos.at