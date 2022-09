Tierische Helden, spannende Abenteuer, unzertrennliche Freunde: Start für neue Animationsserien in ORF 1

Für die jüngsten Zuschauer: „Jurassic World: Neue Abenteuer”, “King Julien“ und „Spirit – Wild und frei“

Wien (OTS) - Start für drei neue Animationsserien mit tierischen und menschlichen Helden im ORF-Kinderprogramm: In „Jurassic World: Neue Abenteuer“ (ab 24. September 2022) ist Darius, ein großer Dinosaurier-Fan, gemeinsam mit fünf anderen Teenagern auf der gefährlichen Isla Nublar gefangen, wo echte Saurier und Riesenechsen gezüchtet werden. Der eigenwillige Lemuren-König „King Julien“ will ab 27. September sein Königreich auf Madagaskar zur Party-Zone machen, und in „Spirit: Wild und Frei“ steht ab 7. Oktober die Freundschaft zwischen der zwölfjährigen Lucky und einem temperamentvollen Mustang im Mittelpunkt.

„Jurassic World – Neue Abenteuer“ (26 Folgen, ab 24. September, immer samstags um 10.45 und 11.05 Uhr in ORF 1)

Darius Bowman ist ein großer Dinosaurier-Fan. Deshalb ist es kein Wunder, dass er bei einem Jurassic-Videospiel-Wettbewerb eine Reise ins Camp Kreidezeit auf Isla Nublar gewinnt. Auf der Insel, auf der echte Saurier gezüchtet werden, lernt er Kenji Kon, Brooklynn, Yasmina „Yaz“ Fadoula, Sammy Gutierrez und Ben Pincus kennen und erlebt mit ihnen bald sein größtes Abenteuer – denn der gigantische Saurier Indominus Rex sorgt für Chaos im Camp und plötzlich sind die Jugendlichen auf der gefährlichen Insel gefangen. Retten können sie sich nur mit Hilfe von Freundschaft und Teamarbeit.

„King Julien“ (52 Folgen, ab 27. September, montags bis freitags, um 7.30 Uhr in ORF 1)

Julien ist kein gewöhnlicher Lemur, er ist laut, wild und liebt es, das Tanzbein zu schwingen. Als er den Thron des Königs der Lemuren auf Madagaskar von seinem Onkel William erbt, macht er es sich zur Mission, sein Königreich in eine einzige, riesige Party zu verwandeln. Seine neuen Pflichten und Verantwortungen als König stehen ihm dabei jedoch ganz schön im Weg. Zum Glück kann er immer auf die Unterstützung seiner Freunde Maurice, Mort, Flora und Timo zählen!

„Spirit – Wild und Frei“ (52 Folgen, ab 7. Oktober, montags bis freitags, um 7.00 Uhr in ORF 1)

Das zwölfjährige Mädchen Lucky ist gar nicht begeistert über die Aussicht, ihre Heimat zu verlassen, um nach Miradero, mitten in den wilden Westen, zu ziehen. Bald lernt sie jedoch Pru und Abigail kennen und gewöhnt sich so langsam an das neue Leben am Land. Doch das ist nicht die einzige Überraschung, die dieser fremde Ort für sie bereithält: Als sie auf den wilden Mustang Spirit trifft, wird ihr schnell klar, dass eine ganz besondere Freundschaft auf sie wartet.

