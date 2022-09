Far Eastern New Century gewann den „Sustainability & Innovation Award" der ITMF Awards 2022 mit FENC® TOPGREEN® Bio3

Taipei (ots/PRNewswire) - FENC® TOPGREEN® Bio3, das weltweit führende Gewebe aus der Technologie der Wiederverwendung von Abgasen und dem Lösungsfarbstoff N66.

Als Pionier in Sachen Innovation und Nachhaltigkeit ist die Far Eastern New Century Corporation (FENC) in der Lage, Lösungen zur Verringerung der Umweltauswirkungen von Poly- und Nylonfasern anzubieten. Unser Produkt FENC® TOPGREEN® Bio3 wird von der International Textile Manufacturers Federation (ITMF) mit dem Preis 2022 ausgezeichnet, dem weltweit ersten Stoff, der aus recyceltem PET-Abfall hergestellt und mit unserer Nylon66-Lösungsfärbetechnologie kombiniert wird, die den Färbeprozess überspringt und den gesamten Stoff umweltfreundlich macht.

Mit seinem Angebot an umweltfreundlichen Produkten hebt sich das Unternehmen von über 45 globalen Materiallieferanten ab und wurde mit dem „Sustainability & Innovation Award" der ITMF Awards 2022 ausgezeichnet, mit denen nachhaltige und innovative Leistungen in der Textilindustrie gewürdigt werden, deren Schwerpunkt auf Innovation, Design, Entwicklung und Produktion unter Einhaltung strengster Standards für Nachhaltigkeit und Umweltschutz liegt.

FENC arbeitet mit dem Biotech-Unternehmen LanzaTech zusammen, um eine Biotechnologie zu nutzen, die Industrieabgase in kohlenstoffarmes Ethylenglykol (EG) umwandelt, das dann in der Polyesterproduktion eingesetzt wird. Stoffe aus Polyester, die Kohlenstoffemissionen einfangen und Treibhausgase (THG) stark reduzieren können, den Energieverbrauch reduzieren, den Wasserverbrauch reduzieren, den Chemikalienverbrauch reduzieren. Es sorgt nicht nur für eine geringere Umweltverschmutzung in der Gemeinde, sondern maximiert auch die Nachhaltigkeit, indem es Energie und Wasser durch die wasserlose Färbetechnologie von FENC für unsere nächste Generation spart.

Im Jahr 2021 arbeitet FENC mit großen internationalen Unternehmen, Lululemon, ZARA und anderen globalen Marken zusammen, um mit Hilfe der FENC® TOPGREEN® Bio3-Technologie Abgase in Kleidung zu verwandeln.

Maßnahmen in Richtung Netto-Null können nicht warten, und FENC antwortet auf den Aufruf, diese globale Vision zu erreichen. Ausgehend vom Jahr 2020 plant FENC, die Emissionen bis 2025 um 20% und bis 2030 um 40 % zu reduzieren, und verpflichtet sich, bis 2050 netto null Emissionen zu erreichen. FENC setzt seine Suche nach neuen Technologien fort und geht Partnerschaften mit der gesamten Wertschöpfungskette ein, um grüne Geschäftsmodelle zu entwickeln, Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und seiner sozialen Verantwortung gerecht zu werden.

Über Far Eastern New Century (FENC)

FENC wurde im Jahr 1949 gegründet. Es handelt sich um ein internationales Unternehmen mit Sitz in Taiwan, das in den USA, Japan, Festlandchina, Vietnam, Malaysia, den Philippinen und vielen anderen Ländern/Regionen tätig ist. FENC ist der einzige vertikal integrierte Polyesterlieferant der Welt, der ein Produktspektrum anbietet, das von Rohstoffen bis zu Verbraucherprodukten reicht. Die Produkt- und Anwendungspalette deckt alle Facetten des Lebens ab, einschließlich PET-Flaschen, Lebensmittel- und Non-Food-Verpackungen, Hygiene-, Automobil- und Heimtextilien sowie funktionelle Sportbekleidung. Der konsolidierte Umsatz des Unternehmens belief sich 2021 auf 8,5 Mrd. USD bei einer Bilanzsumme von 23 Mrd. USD. Mit mehr als 30.000 Mitarbeitern gehört FENC nicht nur zu den drei größten Polyesterherstellern der Welt, sondern ist auch der weltweit größte Hersteller von lebensmitteltauglichem recyceltem PET und recyceltem Polyesterfilament. Bitte besuchen Sie www.fenc.com für weitere Informationen.

