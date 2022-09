Hochkarätig besuchtes Sky Opening Breakfast bei den Österreichischen Medientagen

Wien (OTS) - Zum heutigen Auftakt der österreichischen Medientage veranstaltete Sky Österreich ein exklusives Medienfrühstück. Geladen waren neben Medien- und Branchenjournalist:innen, Verantwortliche aus Kommunikation- und Marketing sowie Vertreter:innen von Medien, Wirtschaft und Politik.

In der Podiumsdiskussion sprach Sky Österreich CEO Neal O‘Rourke mit Sky Moderatorin Constanze Weiss über den heimischen Medienmarkt und welche Rolle Sky darin spielt. Ein spezieller Fokus wurde dabei auf die Inhalte des Entertainment-Anbieters gelegt. „ Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden das beste Unterhaltungserlebnis zuhause bieten “ erklärt Neal O’Rourke „ Als ‚Home of sports‘ besitzen wir beispielsweise im Fußball exklusive Rechte zu allen relevanten Ligen, wie UEFA Champions League, UEFA Europa League, Premier League oder der ADMIRAL Bundesliga. Dazu bieten wir unseren Kundinnen und Kunden die besten Serien und Filme, sowie unsere Sky Original Produktionen auf Kino-Niveau. Das alles gibt es wir in Kombination mit Spitzentechnologien “, so O’Rourke weiter.

Dass die Sky Original Produktionen Kino-Qualität haben, bewies der Entertainment-Anbieter erst kürzlich. Die Sky Original Serie „Die Ibiza-Affäre“ wurde mit der Branchen-Romy als die „Beste Serie TV/Stream“, „Bester Schnitt TV/Stream“ und die begleitende Dokumentation „Das Ibiza Video“ als „Beste Doku TV/Stream“ ausgezeichnet.

Auf neue Serien aus dem Hause Sky muss nicht lange gewartet werden. Derzeit läuft die HBO Hitserie „House of the Dragon”. Nach dem erfolgreichen Start gibt es bereits gute Nachrichten, die zweite Staffel für die „Game of Thrones“-Prequelserie wurde bereits bestätigt. Zu sehen ist die Serie exklusiv auf dem Streaming-Service Sky X sowie auf Sky Q.

Im Anschluss an die Podiumsdiskussion fand ein gemeinsames Frühstück statt, bei dem die Besucher:innen die Möglichkeit zum Netzwerken hatten. Unter den Gästen waren Corinna Drumm, Geschäftsführerin vom Verband Österreichischer Privatsender (VÖP), Philipp König, Geschäftsführer von Kronehit, Thomas Kralinger und Christoph Niemöller, Mediaprint-Geschäftsführung, und Harald Kräuter, Technischer Direktor des ORFs.

Die österreichischen Medientage gehören zu den bedeutendsten Veranstaltungen der Branche. Die Panels und Keynotes widmen sich Themen wie Politik & Gesellschaft, Märkte & Mächten sowie Journalismus & Content und Technologie & Transformation. Das Event findet vom findet vom 21. bis 22. September, am Erste Campus in Wien statt.

