Ernst-Dziedzic zum armenischen Unabhängigkeitstag: Waffenstillstand zwischen Aserbaidschan und Armenien muss gestützt werden

Grüne: Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Aserbaidschan von nachhaltigem Frieden abhängig machen

Wien (OTS) - Ewa Ernst-Dziedzic, außenpolitische Sprecherin der Grünen, traf am heutigen armenischen Unabhängigkeitstag den Botschafter den Landes, Armen Papikyan, um über die Gefahren eines Bruchs des fragilen Waffenstillstands zu sprechen: „Die internationale Gemeinschaft ist aufgefordert, trotz der Verbrechen Putins in der Ukraine, auch den Südkaukasus nicht außer Acht zu lassen. Offensichtlich hat Aserbaidschan im Windschatten des Ukrainekrieges und mit türkischer Unterstützung kürzlich weitere Gebiete von Armenien erobert. Wir brauchen daher dringend unabhängige Untersuchungen dieses Vorfalls, sowohl was die Angriffe selbst, als auch die in Videos dargestellten Verbrechen wie die Schändung von Leichen betrifft“, erklärt Ernst-Dziedzic vor dem Hintergrund der insgesamt rund 200 Toten und vielen hundert Verletzten, die die jüngsten Kämpfe gefordert haben.

Nun gelte es den gegenwärtigen Waffenstillstand zu stützen, so die außenpolitische Sprecherin weiter. Zudem sei die Europäische Union angehalten, die Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen mit Aserbaidschan nur auf Basis eines nachhaltigen Friedens zu vollziehen.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at