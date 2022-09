ORF-Neujahrskonzertballett 2023 im Kasten: Drei Tanzeinlagen, darunter neuer „Donauwalzer“ für zukünftige Jahreswechsel

Choreografie von Ashley Page in Kostümen von Emma Ryott – filmisch in Szene gesetzt von Michael Beyer

Wien (OTS) - Zur traditionellen ORF-Übertragung des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker gehört auch das alljährliche, vom ORF produzierte Neujahrskonzertballett. Am 1. Jänner 2023 besteht dieses sogar aus drei (statt zwei) hochkarätig besetzten Tanzeinlagen des Wiener Staatsballetts, die kürzlich erst abgedreht wurden. Unter der filmisch angelegten TV-Regie von Michael Beyer, der bereits zum zehnten Mal für die Umsetzung der Ballettproduktion sowie zum siebenten Mal für die Konzertübertragung verantwortlich zeichnet, lagen Choreografie und Kostümkreation in britischer Hand. Elegant und humoristisch choreografierte Ashley Page zum dritten Mal nach 2013 und 2014 die tänzerischen Darbietungen der insgesamt elf Solistinnen und Solisten, die Ballettkostüme entwarf nach 2016 und 2020 erneut Emma Ryott.

Präsentiert werden am Neujahrstag zu drei ausgewählten Stücken des Konzerts, das Franz Welser-Möst – ebenfalls zum dritten Mal am Pult der Wiener Philharmoniker – leitet, eine Polka und zwei Walzer-Darbietungen. „Perlen der Liebe“ von Josef Strauss ist der Titel des eleganten Walzers, der mit vier Tanzpaaren im Rokoko-Schloss von Laxenburg und seiner Parkanlage gedreht wurde. Als Schauplatz für die Polka schnell „Auf und davon“ von Eduard Strauss, die mit einem Tanzpaar sowie einer großen Portion Humor die Geschichte eines pfiffigen Schmetterlings erzählt, diente der Gartenpavillon von Stift Melk. In den beeindruckenden, teilweise nicht öffentlich zugänglichen, Innenräumlichkeiten des Stifts entstand die dritte und letzte Tanzeinlage, die zum Konzertfinale zu sehen sein wird: eine Neuaufnahme von Johann Strauss‘ „An der schönen blauen Donau“ mit fünf Tanzpaaren, die ab 2023/24 im ORF-Fernsehen jährlich den Wechsel ins neue Jahr begleiten wird.

Vor der Kamera standen folgende elf Tänzerinnen und Tänzer des Wiener Staatsballetts: Davide Dato, Sonia Dvořák, Olga Esina, Calogero Failla, Lourenço Ferreira, Marian Furnica, Hyo-Jung Kang, Aleksandra Liashenko, Marcos Menha, Ketevan Papava und Maria Yakovleva.

