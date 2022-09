SPÖ-Bayr zum Weltfriedenstag: Rassismus destabilisiert Gesellschaften und untergräbt Demokratien

Wien (OTS/SK) - „Echter Frieden ist mehr als die Ruhe der Waffen. Er erfordert den Aufbau von Gesellschaften, in denen sich alle Mitglieder entfalten können. Rassismus vergiftet in vielen Ländern das tägliche Leben, destabilisiert Gesellschaften und untergräbt Demokratien“, mahnt Petra Bayr, SPÖ-Nationalratsabgeordnete und Generalberichterstatterin gegen Rassismus und Intoleranz der parlamentarischen Versammlung des Europarats, anlässlich des Weltfriedenstags am 21. September, der heuer unter dem Motto „End Racism. Build Peace.” steht. ****

„Ich fordere die Mitglieder der österreichischen Bundesregierung dazu auf, weder durch das Tolerieren von menschenfeindlichen Aussagen die Destabilisierung unserer Demokratie voranzutreiben noch selbst fremdenfeindliche Aussagen etwa über die Bezugsberechtigten des Klimabonus zu treffen, sondern sich mit Nachdruck dafür einzusetzen, dass Rassismus aus der Mitte unserer Gesellschaft verschwindet. Regierende dürfen sich nicht den Hassreden Einzelner beugen oder damit Stimmenmaximierung betreiben, sondern müssen Vorbild und Antrieb für ein gerechtes, friedliches, solidarisches und demokratisches Miteinander sein“, fordert Bayr. (Schluss) bj

