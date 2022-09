Einspruch gegen befristete Karrieren

Die Universitätsgewerkschaft lädt zum Dialogforum

Wien/Graz/Innsbruck (OTS) - Befristet – gefrustet – und auf Dauer verloren fühlen sich die wissenschaftlichen und künstlerischen Arbeitnehmer:innen der Universitäten nach einer aus ihrer Sicht misslungenen Novellierung des Universitätsgesetzes, insbesondere des sogenannten Kettenvertragsparagraphen. Zum Thema werden u. a. Vizerektor DI Gerhard Mannsberger von der Universität für Bodenkultur, Mag.a Karin Burger-Ehrnhofer (Arbeitsrechtsexpertin, WU Wien) und Mag. Stefan Jöchtl (Leiter der Abteilung für Kollektivvertrags- und Arbeitsverfassungsrecht in der Gewerkschaft öffentlicher Dienst) sprechen. Zum Schluss wird eine Podiumsdiskussion zur Fragestellung: „Arbeitsverhältnisse an Universitäten in Ketten gelegt – Ist das die Zukunftsvision für Beschäftigte an Österreichs Universitäten?“ stattfinden. Die Gewerkschaft vertritt die Position, dass verantwortungsvolle Arbeitgeberinnen ihrem Personal Beschäftigungsverhältnisse anbieten sollten, die der herausragenden Fachkompetenz dieser Personen entsprechen und ihnen adäquate Karrieremöglichkeiten bieten, sowie ein Mindestmaß an Familien- und Lebensplanung.

Termin: Montag, 26. September 2022, 15:30-17:30

Ort: BOKU, 1190 Wien, Muthgasse 18, Hörsaal XX (Maskenpflicht im Hörsaal!) -

sowie via Youtube*: https://www.youtube.com/watch?v=31oBuNTlPko

Info: https://unigewerkschaft-bv13.goed.at/

