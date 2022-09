Yeastar kündigt sein bisher größtes virtuelles Event an, den Yeastar Day 2022 Virtual, mit Schwerpunkt auf den neuesten Innovationen, digitalen Werten und Wachstumschancen

Xiamen, China (ots/PRNewswire) - Yeastar (www.yeastar.com), der weltweit führende Anbieter von Unified-Communications-Lösungen und Innovator im Bereich Digital Workplace, hat heute bekannt gegeben, dass sein jährlich stattfindendes virtuelles Event, der Yeastar Day 2022 Virtual, am 20. Oktober in zwei Terminen für die Regionen EMEA & APAC und Americas, stattfinden wird. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Unter dem diesjährigen Motto „Keep It Up" wird sich die Veranstaltung damit beschäftigen, wie Yeastar seine Kunden dabei unterstützt, sich in der heutigen digitalen Transformationslandschaft zurechtzufinden und digitale Werte zu schaffen. Diese mehrteilige digitale Veranstaltung bietet Produktankündigungen, Erfahrungsaustausch, Brancheneinblicke und interaktive Möglichkeiten zum Networking.

Worauf Sie sich freuen können:

Neue Versionen und Ausblick für die Unified Communications-Lösung von Yeastar Die Teilnehmer erhalten einen detaillierten Einblick in die neuesten Updates sowie einen Ausblick auf das Jahr 2023 – eine Omnichannel-Lösung, die leicht anpassbar und äußerst verwaltungsfreundlich ist.

Markteinführung des Buchungs- und Besuchermanagement-Systems Yeastar Workplace Desk Yeastar wird offiziell sein Buchungs- und Besuchermanagement-System vorstellen, um Yeastar Workplace zu einer Komplettlösung für die Verwaltung von Arbeitsplätzen in der Zukunft zu machen.

Yeastar wird offiziell sein Buchungs- und Besuchermanagement-System vorstellen, um Yeastar Workplace zu einer Komplettlösung für die Verwaltung von Arbeitsplätzen in der Zukunft zu machen. Erfolgsgeschichten von Kunden und Erfahrungsaustausch Die Partner von Yeastar werden Erfolgsgeschichten über die Einführung von Kunden in einer Vielzahl von Branchen und für unterschiedliche Anforderungen vortragen.

Erprobung eines integrierten Technologie-Ökosystems Die Technologiepartner von Yeastar, Yealink, Hikvision, Zoho, Jabra, Snom, Gigaset, Fanvil, Telnyx, VoIP.ms und peoplefone werden ebenfalls auf der Bühne stehen, um weitere Ökosystem-Lösungen vorzustellen.

„Wir freuen uns darauf, Unternehmen zusammenzubringen, die sich für die digitale Transformation des Lernens und der Vernetzung begeistern", erklärte Prince Cai, Vice President von Yeastar. „Wir laden IT- und Telekommunikationshändler, Managed Service Provider, Systemintegratoren und andere Channel-Partner ein, neue Wege zu entdecken, um das Geschäft mit Yeastar auszubauen und sinnvolle Partnerschaften aufzubauen."

Klicken Sie hier für weitere Informationen und zur Anmeldung für den Yeastar Day 2022 Virtual.

Informationen zu Yeastar

Yeastar unterstützt Unternehmen bei der Realisierung digitaler Werte, indem es Kommunikations- und Arbeitsplatzlösungen leicht zugänglich macht – von der Übernahme und Einführung bis hin zur täglichen Nutzung und Verwaltung. Yeastar hat sich als führender Anbieter von UC-Lösungen mit einem globalen Partnernetzwerk und über 450.000 Kunden weltweit etabliert. Yeastar hat es sich zur Aufgabe gemacht, wertorientierten Unternehmen die richtige Technologie zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen bietet Produkte und Dienstleistungen für UC&C, Arbeitsplatzverwaltung und hybride Arbeitsplätze an, damit diese in der modernen digitalen Welt erfolgreich sein können. Für weitere Informationen über Yeastar oder um Yeastar-Partner zu werden, besuchen Sie bitte https://www.yeastar.com/de/.

