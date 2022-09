Premiere: Crypto stamp erscheint in zwei Ländern und mit Augmented Reality

Erste Gemeinschaftsausgabe der Crypto stamp mit den Niederlanden - Neues Motiv ist ein Bulle

Wien (OTS) - Morgen, am 22. September, geben die PostNL und die Österreichische Post die weltweit erste Gemeinschaftsausgabe einer Crypto stamp heraus. Beide Ausgaben der neuen Crypto stamp – in Österreich die Crypto stamp 4.0, in den Niederlanden die NL crypto stamp – zeigen mit dem Bullen dasselbe Motiv: Er steht für den Optimismus in der Crypto- und Finanzwelt, Bullenmärkte bedeuten außerdem steigende Kurse. Vom Motiv abgesehen unterscheiden sich die beiden Ausgaben in der Gestaltung deutlich: Die niederländische Ausgabe ist in den Landesfarben rot-weiß-blau gehalten und zeigt zusätzlich eine Tulpe, die österreichische Ausgabe ist rot-weiß-rot und zeigt ein Edelweiß.

Bulle erwacht mit Augmented Reality zum Leben



Die neue Crypto stamp verfügt über einen integrierten NFC-Chip zur Echtheitsüberprüfung. Mit einem NFC-fähigen Smartphone kann sowohl die Echtheit überprüft als auch der digitale Zwilling in der Blockchain aufgedeckt werden – und das zum ersten Mal mit Augmented Reality (AR).

Eine eigene App ist dafür nicht notwendig: Per NFC wird die AR-Funktion des Smartphones aktiviert, am Bildschirm ist daraufhin eine Aufnahme der Umgebung zu sehen, mittendrinnen der eindrucksvoll zum Leben erwachte Bulle.

Auch an der Blockchain wurde nachgebessert: Die Crypto stamp 4.0 setzt weiterhin auf Ethereum, wechselt aber die Sidechain von Gnosis (früher: xDai) auf Polygon. Transaktionen auf der Blockchain werden dadurch günstiger, der Energieverbrauch der Anwendung sinkt. Für Besitzer*innen älterer Crypto stamps ändert sich dadurch nichts.

Crypto-Expertise aus Wien

Die österreichische Crypto stamp 4.0 wird limitiert 100.000 Mal aufgelegt, hat einen Nennwert von 9,90 Euro und kann als handelsübliche Briefmarke zur Frankierung von Briefen verwendet werden. Gleiches gilt für die niederländische NL crypto stamp, sie wird 140.000 Mal aufgelegt, hat einen Nennwert von 9,05 und kann bei der PostNL erworben und verwendet werden.

Der Grafikentwurf stammt von David Gruber. Die Produktion der physischen Crypto stamp mit Augmented Reality wurde von den Wiener Expert*innen der VariusSystems übernommen, die digitale Entwicklung wurde von RIAT LABS, einem national und international renommierten F&E-Studio mit Fokus auf Blockchain-Anwendungen, begleitet.

Die neue Crypto stamp 4.0 ist ab morgen im Online Shop und Onchain Store der Österreichischen Post unter cryptostamp.com/shop, beim Sammler-Service und in allen Postfilialen sowie Philatelie Shops erhältlich (Telefon: +43 577 67 – 95095; E-Mail: sammler-service@post.at).

Weitere Informationen unter cryptostamp.com

