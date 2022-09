Frau an der Spitze: Daniela Drakulic wird Mitglied der Geschäftsführung bei BEKO Engineering & Informatik GmbH

Wien/Linz/Graz (OTS) - Mit Daniela Drakulic bekommt der österreichische Technologiedienstleister und Digitalisierungspartner BEKO Engineering & Informatik GmbH ab 01. Oktober 2022 weibliche Verstärkung in der operativen Geschäftsführung. Neben dem neuen Aufgabenbereich, den Daniela Drakulic in Kooperation mit Geschäftsführer und Miteigentümer Christof Kotauczek verwalten wird, verantwortet sie auch weiterhin die Bereiche Human Resources, Partnermanagement, Marketing sowie Organisations- und Personalentwicklung.

Daniela Drakulic begann ihre IT-Karriere 2015 im Bereich Human Resources bei einem international tätigen Konzern. Der Schritt in diese spannende Branche war kein zufälliger. „Schon immer hat mich die IT fasziniert, weil es sich dabei um eine zukunftsorientierte Branche handelt. 2015 war es die HR-Leiterin, die mir als starke Frau in leitender Funktion in einer männerdominierten Branche als Role Model gedient und mich dazu ermutigt hat, der IT-Branche treu zu bleiben. Es war für mich doch überraschend, dass der Frauenanteil in leitenden Positionen, besonders in der IT-Branche, immer noch so gering ist. Ich wollte Teil der Veränderung werden“, so die 32-Jährige.

2017 wechselte Daniela Drakulic in den HR-Bereich bei BEKO Engineering & Informatik GmbH, einem der führenden Technologiedienstleister und Digitalisierungspartner Österreichs. Sie übernahm nach nur wenigen Monaten im Unternehmen die HR-Leitung und baute den gesamten Bereich im Rahmen eines großen Transformationsprozesses neu auf. Neben den laufenden HR-Agenden vergrößerte sich der Verantwortungsbereich von Daniela Drakulic im Oktober 2021 um die Bereiche Marketing, Partnermanagement, Teamassistenz sowie Organisations- und Personalentwicklung.

BEKO Geschäftsführer und Miteigentümer Christof Kotauczek freut sich auf kompetente Unterstützung in der Geschäftsführung: „Speziell in den letzten 2,5 Jahren – die aufgrund der Corona-Pandemie wohl für jede Branche als sehr herausfordernd bezeichnet werden können – hat sich Daniela Drakulic nicht nur als Führungspersönlichkeit, sondern auch als Krisenmanagerin bewiesen. Sie in die Geschäftsführung zu holen, ist somit nur eine logische Konsequenz ihrer Leistung der letzten Jahre bei BEKO.“

Über die neue Position und die damit verbundenen Herausforderungen sagt Daniela Drakulic: „Ich bin davon überzeugt, dass es in einem Unternehmen, das sich auf Digitalisierung spezialisiert hat, für Innovation unterschiedliche Persönlichkeiten und vielfältiges Know-How braucht. Ich möchte bei BEKO ein Arbeitsumfeld gestalten, in dem sich unsere Mitarbeiter*innen kreativ entfalten, einbringen und weiterentwickeln können. Darüber hinaus würde es mich sehr freuen, wenn ich durch meine Arbeit Inspiration und Vorbild für Mädchen sowie Frauen sein kann, die bisher den Schritt in die IT-Branche – aus welchen Gründen auch immer – noch nicht gewagt haben.“

Über Mag. Daniela Drakulic, BSc, MA:

Ab Okt. 2022 Mitglied der Geschäftsführung

2021 Leitung des Bereichs People & Collaboration bei BEKO

2018 Übernahme der HR-Leitung bei BEKO

2017 Start im HR-Bereich bei BEKO

2015 Einstieg in die IT-Branche

2017 Abschluss Masterstudium Personal- & Organisationsentwicklung, FHWien der WKW

FHWien der WKW 2015 Abschluss Bachelorstudium BWL , Wirtschaftsuniversität Wien

, Wirtschaftsuniversität Wien 2014 Abschluss Diplomstudium Psychologie, Universität Wien





Über BEKO Engineering & Informatik

Seit ihrer Unternehmensgründung 1966 ist die BEKO Engineering & Informatik GmbH einer der führenden österreichischen IT- & Technologiedienstleister. Das Unternehmen serviciert Unternehmen aller Größen und Branchen sowie die öffentliche Hand. Neben mehreren Standorten in Österreich (Wien, Graz, Linz, Innsbruck) ist BEKO auch international in Tschechien, Ungarn und der Slowakei vertreten.

Die neu gegründete Gesellschaft BEKO Solutions GmbH begleitet darüber hinaus als Service-Agentur Unternehmen bei der Digitalisierung, angefangen bei Consulting-Dienstleistungen bis hin zur Softwareentwicklung. Ziel ist es, Digitalisierung branchenübergreifend leistbar und rasch realisierbar zu machen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Daniela Drakulic, BSc MA

Geschäftsführung

daniela.drakulic @ beko.at

0664 881 326 54



Bianca Sullivan, MA

Marketing & PR

bianca.sullivan @ beko.at

0664 888 934 51