FH Campus Wien: Ergotherapie ab nächstem Jahr auch berufsbegleitend studieren

Mit der berufsbegleitenden Studienform reagieren wir auf den steigenden Bedarf an Ergotherapeut*innen im Gesundheitswesen. So möchten wir zusätzlich Interessent*innen ansprechen, die ihre persönliche Situation wie Berufstätigkeit oder Betreuungspflichten mit einer Ausbildung kombinieren und sich beispielsweise beruflich verändern möchten Michaela Stoffer-Marx, Studiengangsleiterin Ergotherapie

Wien (OTS) - Ab dem Wintersemester 2023/24 bietet die FH Campus Wien das Bachelorstudium Ergotherapie zusätzlich berufsbegleitend an. Studierende schließen, gleich wie in der Vollzeit-Studienform, mit dem Bachelor of Science in Health Studies (BSc) inkl. Berufsqualifikation ab. Die Leitung beider Organisationsformen des Bachelorstudiums hat seit September Michaela Stoffer-Marx, PhD MSc LLM, inne.

Studium und (Teilzeit-)Berufstätigkeit vereinen

Die berufsbegleitende achtsemestrige Form umfasst die gleichen theoretischen und praktischen Lehrveranstaltungen sowie Praxislernphasen wie das sechssemestrige Vollzeit-Studium. Es ist organisatorisch und didaktisch so konzipiert, dass studieren mit einer Teilzeitberufstätigkeit oder Betreuungspflicht vereinbar gemacht werden soll. Innerhalb eines Semesters muss mit Präsenzphasen an der FH im Umfang von maximal zwei Blockwochen und mit bis zu zehn Kurzblöcken, in Präsenz und online, von Donnerstag bis Samstag gerechnet werden. Weitere Lernleistungen sind im Selbststudium zwischen den Blockzeiten zu absolvieren. Ein aufrechtes Arbeitsverhältnis ist für die Bewerbung bzw. Aufnahme keine Voraussetzung. Berufstätigen wird für das vierte Studienjahr eine Bildungskarenz empfohlen, da in diesen beiden Semestern ein Großteil der praktischen Ausbildung, welche gesamt 1125 Stunden umfasst, absolviert und die Bachelorarbeit verfasst wird.

Klient*innen und ihre Handlungsfähigkeit im Mittelpunkt

Ob zu Hause, im Beruf, in der Schule oder in der Freizeit: Ergotherapeut*innen unterstützen Menschen in jeder Lebensphase, ihre Alltagsaktivitäten (wieder) möglichst selbstständig bewältigen zu können. Dazu entwickeln sie maßgeschneiderte Lösungen, indem sie mit ihren Klient*innen die beeinträchtigten Funktionen trainieren, mit Hilfsmitteln kompensieren oder an die Umwelt und den individuellen Bedarf anpassen. „ Mit der berufsbegleitenden Studienform reagieren wir auf den steigenden Bedarf an Ergotherapeut*innen im Gesundheitswesen. So möchten wir zusätzlich Interessent*innen ansprechen, die ihre persönliche Situation wie Berufstätigkeit oder Betreuungspflichten mit einer Ausbildung kombinieren und sich beispielsweise beruflich verändern möchten “, erläutert die neue Studiengangsleiterin Michaela Stoffer-Marx. Sie übernahm mit September die Funktion von Monika Zettel-Tomenendal, MEd, die in den Ruhestand tritt.

Michaela Stoffer-Marx: Bestens vernetzte Fachexpertin für Studiengang

Die ausgebildete Ergotherapeutin erlangte nach ihren Masterabschlüssen in Ergotherapie an der FH Campus Wien und in Medizinrecht an der Johannes Kepler Universität Linz ein Doktoratsstudium in Mental Health and Behavioural Medicine an der Medizinischen Universität Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Arthrose, Rheumatoide Arthritis, Leitlinienentwicklung und interprofessionelle Versorgungsansätze. Neben ihrer freiberuflichen Tätigkeit als Ergotherapeutin lehrte Michaela Stoffer-Marx an der FH Campus Wien und der IMC Fachhochschule Krems. Zudem übernahm sie im Jahr 2022 die Leitung des Zertifikatsprogramms CAS-Handtherapie an der Campus Wien Academy der FH Campus Wien. Als ehemalige Präsidentin und Gründungsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für rheumatologische Gesundheitsberufe (ÖGRG) sowie während ihrer Tätigkeit als Mitglied im EULAR Health Professional Scientific Subcommittee setzt sich Michaela Stoffer-Marx für den konstanten Austausch und Wissenstransfer der verschiedenen Gesundheitsberufe ein.

FH Campus Wien – Hochschule für Zukunftsthemen

Mit über 8.000 Studierenden an drei Standorten und fünf Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 60 Studien- und Lehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung wird in derzeit neun fachspezifischen Kompetenzzentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Fachhochschule über die Campus Wien Academy ab. Die FH Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.



