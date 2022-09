KORIO BRINGT DIE ERSTE COMPLIANCE-ZENTRIERTE PLATTFORM DER IT-BRANCHE AUF DEN MARKT

Doylestown, Pa. (ots/PRNewswire) - Gründer wollen neuen Standard für Spitzenleistungen in klinischen Studien definieren

Korio, Inc., ein technologieorientiertes IRT-Unternehmen, kündigte heute eine neue Lösung an, die die Erwartungen der Branche an die Qualität, Konsistenz und Leistung des Randomisierungs- und Trial Supply Management (RTSM) erhöhen wird.

Die negativen Auswirkungen der schlechten Systemleistung, der aufgeblähten manuellen Prozesse und der hohen Mitarbeiterfluktuation werden von den alten IRT-Anbietern routinemäßig an ihre Life Sciences-Kunden weitergegeben. Das bedauerliche Ergebnis sind unterbrochene Studienabläufe, kostspielige Verzögerungen und ein geringeres Vertrauen in die kritischen IRT-Funktionen und Serviceteams, die ihre Studien vorantreiben.

Um diese systembedingten Qualitäts- und Skalierbarkeitsprobleme zu lösen, hat Korio die branchenweit erste IRT-Plattform entwickelt, die auf die Einhaltung von Vorschriften ausgerichtet ist. Korio basiert auf jahrzehntelanger praktischer IRT-Erfahrung mit Tausenden von Studiendesigns und ermöglicht es, einmal angestrebte Ziele in Bezug auf die Wiederverwendbarkeit von IRT-Funktionen, die Wiederholbarkeit von Prozessen, die Systemleistung und die allgemeine Systemqualität zu erreichen, indem der IRT-Workflow in die Software selbst eingebettet wird.

„Korios erstklassige IRT-Funktionalität ist in ein umfassendes GxP-Framework eingebettet, das die langjährigen Qualitäts- und Skalierbarkeitsprobleme von IRT-Anbietern effizient und gründlich löst", sagt Ryan Keane, Mitbegründer und CEO von Korio. „Da unsere Plattform die individuellen Präferenzen und Einstellungen jedes Kunden lernt, können wir automatisch konsistente und vorhersehbare IRT-Ergebnisse liefern und so einen positiven Kreislauf von frühem und nachhaltigem Kunden- und Mitarbeitererfolg schaffen."

Zu den wichtigsten Merkmalen der IRT-Lösung von Korio gehören:

Die Möglichkeit, Studieneinstellungen auf Kundenebene wiederzuverwenden und sie auf nachfolgende klinische Studien anzuwenden, spart Zeit und ermöglicht eine gleichbleibende Qualität,

Funktionen zur Erstellung und Verwaltung der gesamten IRT-Dokumentation innerhalb der Technologie für weniger Overhead und mehr Genauigkeit bei der IRT-Einrichtung,

Echtzeit-Diagnose auf jedem IRT-System, um die Verfügbarkeit, Leistung und den Gesamtzustand des Systems während der gesamten Dauer jeder Prüfung zu gewährleisten.

Die Mitbegründer von Korio, Ryan Keane und Chuck Harris, bringen zusammen über 30 Jahre Erfahrung im IRT-Bereich in das Unternehmen ein. Zehn dieser Jahre verbrachten sie gemeinsam damit, ein IRT-Start-up-Unternehmen zu einem führenden globalen Anbieter auszubauen.

„Um eine intuitive, skalierbare und funktionsreiche IRT-Plattform zu entwickeln, war es entscheidend, dass wir Vordenker innerhalb und außerhalb der IRT-Branche zusammenbringen", so Chuck Harris, Mitbegründer und COO von Korio. „Indem wir brillantes Produktdesign und Technologielösungen von außerhalb unserer Nische nutzen und diese mit den IRT-Bedürfnissen kombinieren, wie sie von Experten für klinische Studien genannt werden, ist Korio in der Lage, alte IRT-Herausforderungen für seine Kunden und Mitarbeiter langfristig zu lösen."

Korio wird seine Plattform erstmals auf der Informa IRT-Konferenz in Boston vom 17. bis 19. Oktober 2022 vorstellen, und seine Lösung wird noch in diesem Jahr für die ersten Versuche verfügbar sein.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.korioclinical.com/

Über Korio, Inc.

Korio hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zu ermöglichen, mit klinischer Technologie mehr zu erreichen. Durch die Einbindung der einzigartigen und leistungsstarken Methoden der besten Fachleute der Branche in unsere Plattform, um die komplexen Protokolldesigns von heute zu navigieren, verändert die Korio-Plattform den Status quo, indem sie die Einrichtung und Verwaltung von Studien mit Vertrauen, in kürzerer Zeit und mit vorhersehbaren, konsistenten Ergebnissen ermöglicht. Wenn Veränderung die einzige Konstante in klinischen Studien ist, glauben wir, dass Korio Ihr Co-Pilot zum Erfolg ist.

Ryan Keane

(415) 531 - 5917

ryan @ korioclinical.comLogo - mma.prnewswire.com/media/1901204/Korio_Logo.jpg