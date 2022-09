Theatermuseum zeigt ab 12. Oktober die Ausstellung „AUSTROPOP. Von Mozart bis Falco“

Einladung zum Pressegespräch mit Marie-Theres Arnbom am Montag, 10.10.2022, 10 Uhr

Wien (OTS) - Im heurigen Herbst kann der AUSTROPOP von einer ganz neuen Seite erlebt werden. Direktorin Marie-Theres Arnbom und ihr Kurator*innen-Team aus dem Theatermuseum spannen einen Bogen von Mozart und Schikaneder bis Falco und darüber hinaus und stellen Pop-Phänomene „made in Austria“ thematisch über die Zeiten hinweg gegenüber.

Die Schau, erstmals wieder in der Beletage des Palais Lobkowitz angesiedelt, setzt sich mit einem umstrittenen Terminus auseinander. Reflektiert werden einerseits Star- und Personenkult um Künstler*innen und Persönlichkeiten der österreichischen Geschichte und Musik- und Kleinkunst-Szene, die Eingang in Operette, Film und Musical gefunden haben, andererseits populäre Themen wie die Sportbegeisterung vom „Wunderteam“ bis zu Wolfgang Ambros’ Schifoan, das Österreichbild zwischen Weißem Rössl und Sound of Music, aber auch deren Ablehnung.

