Vivaldi-Matinee für Kinder im Bezirksmuseum Josefstadt

„Die 4 Jahreszeiten“ am Sonntag, Anmeldung: 0660/581 33 96

Wien (OTS/RK) - Der Kultur-Verein „grossundklein“ veranstaltet am Sonntag, 25. September, im Saal des Bezirksmuseums Josefstadt (8., Schmidgasse 18) eine vergnügliche Musik-Matinee speziell für den Nachwuchs. Musiker*innen des Vereines präsentieren in der Reihe „Klassik Cool!“ das Programm „Vivaldi: Die 4 Jahreszeiten“. Von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr dauert das bunte „Interaktive Mitmach-Konzert für Kinder von 2 bis 6 Jahren“. Bei einer melodiösen Reise durch Frühling, Sommer, Herbst und Winter hören die Kleinen sowohl „heiße“ als auch „kalte“ Töne. Ziel der Vereinsleute ist es, die Jugend für die Schönheit der Musik zu begeistern. Der Eintrittspreis beträgt 12 Euro. Infos und Anmeldungen: Telefon 0660/581 33 96. Reservierungen via E-Mail: office@grossundklein.info.

Das Publikum wird um Beachtung der geltenden Corona-Regelungen gebeten. Geige und Klavier erklingen zur Freude der Kinder und Erzählungen runden das Programm ab. Nach dem konzertanten Teil können die jungen Besucher*innen die Instrumente mit Hilfe der Profis nach Herzenslust „ausprobieren“. Kultur-Veranstaltungen aller Art werden im Bezirksmuseum Josefstadt durchgeführt. Die ehrenamtlich werkende Leiterin, Maria Ettl, beantwortet Fragen dazu unter der Telefonnummer 403 64 15. Zuschriften per E-Mail an die Bezirkshistorikerin: bm1080@bezirksmuseum.at.

