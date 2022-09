22. September: VOR-Einzelfahrschein gilt als Tageskarte

VOR-Schnupperaktion zur Europäischen Mobilitätswoche unterstützt nachhaltige Mobilität

Niederösterreich/Burgenland/Wien (OTS) - Wien, Niederösterreich, Burgenland. In die Arbeit, zur Apotheke, zum Supermarkt, die Kinder abholen, nachhause – fünf Wege, ein Fahrschein? Was tägliche Routine für tausende Inhaber:innen eines VOR KlimaTickets oder einer anderen VOR Zeitkarte ist, können zukünftige Klimaheld:innen am Donnerstag, den 22. September günstig ausprobieren: Die VOR-Aktion „Einzelfahrt = Tageskarte“ ermöglicht mit einem VOR Einzelfahrschein den ganzen Tag über öffentliche Mobilität auf der gewählten Strecke. Die Aktion wird traditionell zum Abschluss der europäischen Mobilitätswoche am „autofreien Tag“ umgesetzt. Am 22. September heißt es also: Auto stehen lassen, Klimaheld:in werden.

Auch dieses Jahr findet vom 16. bis zum 22. September die Europäische Mobilitätswoche statt. Der autofreie Tag bildet den Abschluss einer eventreichen Woche, welche auf nachhaltige Mobilität aufmerksam macht. Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) unterstützt diese Aktion und lässt den Einzelfahrschein am 22. September zur Tageskarte werden. Das Ziel: Möglichst viele Menschen sollen die Öffis ausprobieren und als komfortable, sichere und umweltfreundliche sowie kostengünstige Alternative zum Autofahren kennenlernen. Gerade in Zeiten mannigfaltiger Krisen ist der öffentliche Verkehr eine stabile, sichere Alternative: Entspannt zurücklehnen, gemütlich Zeitung lesen, Musik hören oder einfach „abschalten“ – in den Öffis kein Thema.

Die Aktion gilt in der gesamten Ostregion. Für alle, die in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ein Vollpreis-Einzelticket für Bus, Bahn oder Bim kaufen, ist die Benutzung der Öffis im VOR am 22. September auf der gewählten Strecke möglich. Informationen zu sämtlichen Fahrplänen und Tickets stehen unter www.vor.at bzw. im Routenplaner unter https://anachb.vor.at jederzeit zum Abruf bereit.

