willhaben und Exploreal analysieren Neubau-Situation in 28 Wiener Grätzln

Österreich (OTS) - Meiste Neubau-Eigentumswohnungen pro Kopf aktuell in den Grätzln Gasometer, Oberlaa und Börseviertel

Sonnwendviertel, Seestadt und Oberlaa unter günstigeren Gegenden

Höchste Neubaupreise: Börseviertel, Grinzing und Spittelberg

Ob Spittelberg, Brunnenmarkt, Kaisermühlen oder auch Grinzing: Die Wiener „Grätzl“ sind – als zumeist etwas unscharf abgegrenzte Kleinregionen - weit über die Bundeshauptstadt hinaus bekannt. Unterscheiden sich vielfach bereits die Bezirke stark voneinander, so kennen die charmanten Eigenheiten im Herzen der unterschiedlichen Grätzl kaum Grenzen. Diesen speziellen Charakter ihrer „Hood“ möchten viele gebürtige WienerInnen, aber auch Zugezogene, auf keinen Fall mehr missen. So wird bei Umzügen oftmals nur wenige Meter weiter gesiedelt, man bleibt – wenn möglich – im vertrauten Umfeld. Gemeinsam mit den Neubau-ExpertInnen von Exploreal hat sich willhaben die Grätzl-Situation in Wien angesehen und der Bausituation in 28 verschiedenen Wiener Grätzln mit aktuellen Zahlen aus dem Bereich Eigentumswohnungen angenähert.

Neubau-Situation in der Bundeshauptstadt bleibt dynamisch

Mit mehr als 1,93 Millionen EinwohnerInnen, rund einer Millionen Wohnungen sowie insgesamt 1.650 Neubauprojekten mit rund 80.000 neuen Wohnungen in den fünf Jahren des Untersuchungszeitraums bleibt die Lage am Wiener Immobilienmarkt dynamisch, wie Judith Kössner, Head of Immobilien bei willhaben, skizziert: „Unsere Neubau-Analyse in Zusammenarbeit mit Exploreal soll einen Überblick geben, wieviel neuer Eigentums-Wohnraum in den einzelnen Vierteln geschaffen wird. Vor allem rund um das Gasometer-Grätzl oder im Süden Wiens wurden zahlreiche Neubauten fertiggestellt, die die Immobilien-Situation der Stadt maßgeblich prägen.“ Dem fügt Alexander Bosak, Geschäftsführer bei Exploreal, hinzu: „Erstmals werden die unterschiedlichen Dynamiken und Preisentwicklungen der einzelnen Grätzl in Wien sichtbar, die sehr stark von der Gesamtstatistik eines Bezirks abweichen können.“

Höchste Neubau-Fertigstellungsquote in den Grätzln Gasometer, Oberlaa und Börseviertel

Auf Basis der Fertigstellungsquote (Wohneinheiten pro 1.000 EinwohnerInnen und Jahr) wachsen unter den analysierten Regionen die Grätzl Gasometer (30), Oberlaa (12), Börseviertel (10,5), Nordbahnviertel und Seestadt (jeweils 8) aktuell am stärksten und halten somit das breiteste Angebot an Neubau-Eigentumswohnungen relativ zur bestehenden Bevölkerung bereit. Zum Vergleich: Die geringste Fertigstellungsquote unter den untersuchten Grätzln weisen aktuell der Althangrund (0,4), Naschmarkt (0,5) und das Karmeliterviertel (0,6 Wohneinheiten pro 1.000 EinwohnerInnen und Jahr) auf.

Meiste Neubau-Wohneinheiten in den Grätzln Gasometer, Meidlinger Markt und Nordbahnviertel

In absoluten Zahlen (sämtliche Projekt-Fertigstellungen und geplante Projekt-Fertigstellungen von 2019 bis 2023 im Eigentumsbereich) liegt das Grätzl Gasometer mit 1.554 Wohneinheiten ebenso an der Spitze. Auf den weiteren Plätzen folgen der Meidlinger Markt mit 749 Wohneinheiten, das Nordbahnviertel mit 702 Wohneinheiten, Penzing (633) und die Seestadt (561). Althangrund (18) und Naschmarkt (19) bilden hier gemeinsam mit Alt Hietzing (34 Neubauwohnungen mit Projekt-Fertigstellung 2019 bis 2023) das Schlusslicht.



Neubau-Eigentum in den Grätzln Sonnwendviertel, Seestadt und Oberlaa vergleichsweise günstig

Laut Erhebung müssen LiebhaberInnen der Grätzl Börseviertel (€ 19.058 / durchschnittlicher Angebotspreis pro m²), Grinzing (€ 12.868 / ø Angebotspreis pro m²), Spittelberg (€ 12.277 / ø Angebotspreis pro m²), Naschmarkt (€ 10.677/ ø Angebotspreis pro m²) und Alt Hietzing (€ 10.344/ ø Angebotspreis pro m²) derzeit am tiefsten in die Tasche greifen, um eine Neubauwohnung zu erwerben.

Vergleichsweise günstiger ist Neubau-Wohnraum hingegen in den Grätzln Sonnwendviertel (€ 4.141/ ø Angebotspreis pro m²), Seestadt (€ 4.229 / ø Angebotspreis pro m²), Oberlaa (€ 4.504 / ø Angebotspreis pro m²), Atzgersdorf (€ 4.729 / ø Angebotspreis pro m²) und Brunnenmarkt (€ 5.144 / ø Angebotspreis pro m²) zu haben.

Die Werte im Detail

Die meisten neuen Eigentums-Wohneinheiten pro 1.000 EinwohnerInnen und Jahr (2019-2023)

Grätzl - Bezirk - Fertigstellungsquote

Gasometer - 03. Bezirk, Landstraße / 11.Bezirk, Simmering - 30,0

Oberlaa 10. Bezirk - Favoriten - 12,0

Börseviertel - 01. Bezirk, Innere Stadt - 10,5

Nordbahnviertel - 02. Bezirk, Leopoldstadt - 8,0

Seestadt - 22. Bezirk, Donaustadt - 8,0

Penzing - 14. Bezirk, Penzing - 7,0

Sonnwendviertel - 10. Bezirk, Favoriten - 5,5

Kaisermühlen - 22. Bezirk, Donaustadt - 4,2

Meidlinger Markt - 12. Bezirk, Meidling - 3,7

Atzgersdorf - 23. Bezirk, Liesing - 3,3

Freihausviertel - 04. Bezirk, Wieden - 3,2

Reinprechtsdorf - 05. Bezirk, Margareten - 3,0

Dornbach - 17. Bezirk, Hernals - 2,6

Wilhelminenberg - 16. Bezirk, Ottakring - 2,4

Brunnenmarkt - 16. Bezirk, Ottakring - 2,3

Floridsdorfer Spitz - 21. Bezirk, Floridsdorf - 2,2

Grinzing - 19. Bezirk, Döbling - 2,0

Cottageviertel - 18. Bezirk, Währing / 19. Bezirk, Döbling - 1,9

Wallensteinviertel - Augarten - 20. Bezirk, Brigittenau - 1,8

Servitenviertel - 09. Bezirk, Alsergrund - 1,5

Mariahilfer Straße - 06. Bezirk, Mariahilf - 1,2

Spittelberg - 07. Bezirk, Neubau - 1,2

Piaristenviertel - 08. Bezirk, Josefstadt - 1,1

Alt Hietzing - Schönbrunn - 13. Bezirk, Hietzing - 1,0

Rudolfsheim - Fünfhaus - 15. Bezirk, Rudolfsheim-Fünfhaus - 1,0

Karmeliterviertel - 02. Bezirk, Leopoldstadt - 0,6

Naschmarkt - 06. Bezirk, Mariahilf - 0,5

Althangrund - 09. Bezirk, Alsergrund - 0,4

Die exklusivsten Neubau-Pflaster und das günstigste „Grätzl-Eigentum“

Grätzl - Bezirk - ø Angebotspreis (€/m²)

Börseviertel - 01. Bezirk, Innere Stadt - 19.058

Grinzing - 19. Bezirk, Döbling - 12.868

Spittelberg - 07. Bezirk, Neubau - 12.277

Naschmarkt - 06. Bezirk, Mariahilf - 10.677

Alt Hietzing - Schönbrunn - 13. Bezirk, Hietzing - 10.344

Piaristenviertel - 08. Bezirk, Josefstadt - 9.533

Freihausviertel - 04. Bezirk, Wieden - 8.970

Wilhelminenberg - 16. Bezirk, Ottakring - 8.504

Karmeliterviertel - 02. Bezirk, Leopoldstadt - 8.443

Dornbach - 17. Bezirk, Hernals - 8.386

Mariahilfer Straße - 06. Bezirk, Mariahilf - 8.030

Servitenviertel - 09. Bezirk, Alsergrund - 7.724

Cottageviertel - 18. Bezirk, Währing / 19. Bezirk, Döbling - 7.110

Kaisermühlen - 22. Bezirk, Donaustadt - 6.821

Reinprechtsdorf - 05. Bezirk, Margareten - 6.728

Wallensteinviertel - Augarten - 20. Bezirk, Brigittenau - 6.422

Althangrund - 09. Bezirk, Alsergrund - 6.416

Gasometer - 03. Bezirk, Landstraße / 11.Bezirk, Simmering - 6.266

Penzing - 14. Bezirk, Penzing - 6.098

Nordbahnviertel - 02. Bezirk, Leopoldstadt - 5.941

Floridsdorfer Spitz - 21. Bezirk, Floridsdorf - 5.392

Rudolfsheim - Fünfhaus - 15. Bezirk, Rudolfsheim-Fünfhaus - 5.383

Meidlinger Markt - 12. Bezirk, Meidling - 5.331

Brunnenmarkt - 16. Bezirk, Ottakring - 5.144

Atzgersdorf - 23. Bezirk, Liesing - 4.729

Oberlaa - 10. Bezirk, Favoriten - 4.504

Seestadt - 22. Bezirk, Donaustadt - 4.229

Sonnwendviertel - 10. Bezirk, Favoriten - 4.141

Die 28 untersuchten Grätzl auf einen Blick

Alt Hietzing - Schönbrunn - 13. Bezirk, Hietzing

Althangrund - 09. Bezirk, Alsergrund

Atzgersdorf - 23. Bezirk, Liesing

Börseviertel - 01. Bezirk, Innere Stadt

Brunnenmarkt - 16. Bezirk, Ottakring

Cottageviertel - 18. Bezirk, Währing / 19. Bezirk, Döbling

Dornbach - 17. Bezirk, Hernals

Floridsdorfer Spitz - 21. Bezirk, Floridsdorf

Freihausviertel - 04. Bezirk, Wieden

Gasometer - 03. Bezirk, Landstraße / 11.Bezirk, Simmering

Grinzing - 19. Bezirk, Döbling

Kaisermühlen - 22. Bezirk, Donaustadt

Karmeliterviertel - 02. Bezirk, Leopoldstadt

Mariahilfer Straße - 06. Bezirk, Mariahilf

Meidlinger Markt - 12. Bezirk, Meidling

Naschmarkt - 06. Bezirk, Mariahilf

Nordbahnviertel - 02. Bezirk, Leopoldstadt

Oberlaa - 10. Bezirk, Favoriten

Penzing - 14. Bezirk, Penzing

Piaristenviertel - 08. Bezirk, Josefstadt

Reinprechtsdorf - 05. Bezirk, Margareten

Rudolfsheim – Fünfhaus - 15. Bezirk, Rudolfsheim-Fünfhaus

Seestadt - 22. Bezirk, Donaustadt

Servitenviertel - 09. Bezirk, Alsergrund

Sonnwendviertel - 10. Bezirk, Favoriten

Spittelberg - 07. Bezirk, Neubau

Wallensteinviertel - Augarten - 20. Bezirk, Brigittenau

Wilhelminenberg - 16. Bezirk, Ottakring

Über die Auswertung

Für die Analyse wurden von willhaben und Exploreal sämtliche Projekt-Fertigstellungen und geplante Projekt-Fertigstellungen von 2019 bis 2023 (Betrachtungszeitraum von 5 Jahren) erhoben. Die Grätzl-Grenzen wurden auf Basis unterschiedlichster Quellen gezogen und die erhobenen Zahlen unter bestmöglicher Berücksichtigung von Sprengel-Grenzen zusammengefasst.

